A Coruña lidera el aumento de gasto por las luces de Navidad entre las ciudades gallegas, aunque sigue lejos de Vigo

Las siete urbes destinan 4,4 millones a iluminación navideña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las siete ciudades gallegas destinarán más de 4,4 millones de euros al gasto en luces durante esta Navidad de 2024, lo que supone un incremento de unos 400.000 euros respecto a los 4 millones de 2023.

Este aumento se debe casi en su totalidad al alza del gasto de la ciudad de A Coruña al pasar de cerca de medio millón en 2023 a unos 800.000 euros para las luces de este año, un repunte del 60% en la partida, de forma que se convierte en la segunda ciudad con mayor inversión en este apartado al desbancar a Ourense. Esta alza se debe a 300.000 luces más, hasta un total de 3,6 millones de leds, para iluminar a 40 calles más. En total, hay 555 arcos, 383 farolas y 80 árboles brillantes.

No obstante, sigue lejos de los 2,37 millones de euros dedicados por el Ayuntamiento de Vigo en 2024 a las luces navideñas --forma parte de un contrato con la empresa andaluza Ximénez para cuatro años por casi 9,5 millones--. Unas 420 calles de las ciudad olívica están iluminadas este año con 11,5 millones de luces led, contando con unos 1.300 arcos y 2.500 árboles iluminados.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ourense ha adjudicado las luces por un importe de 593.000 euros, cifra similar a 2023, el tercer mayor dato entre las ciudades gallegas por detrás de Vigo y A Coruña. Además, el programa de actividades incluye desde una carroza musical hasta un concierto de la orquesta París de Noia en fin de año.

El propio regidor de la capital de As Burgas, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), se expresaba estos días a través de las redes sociales para apuntar: "Si pusiéramos luces de Navidad en todas las calles, al Concello de Ourense no le costaría 600.000 euros, sino 6.000.000 euros". "A ver si así algunos que nos protestan por su calle lo entienden", agregaba.

RESTO DE CIUDADES

El resto de ciudades están lejos de estas cifras de las tres con más habitantes. Santiago destina una partida de 219.830 euros a la iluminación navideña, ligeramente superior al dato de 2023. Además, contará con más de 300 actividades para todas las edades, incluida la Festa do Apego (día 21, Auditorio), 'photocall' en diferentes partes de la ciudad y el tradicional jardín que se coloca en el Obradoiro.

También un importe semejante al año anterior aporta el Ayuntamiento de Lugo, con un total de 159.842 euros, unos 6.000 más que en 2023. Mercados navideños, actuaciones, cuentacuentos y talleres centran las actividades.

Por su parte, Ferrol aporta este ejercicio la misma cantidad que el anterior, 153.757 euros. Incluye un cono luminoso de 20 metros de altura que iluminará la Praza de Armas y cuenta con luces led programables que incluirán textos personalizados, con tres pases de luz y sonido por día.

Finalmente, Pontevedra ha adjudicado las luces por 144.595 euros, parecido a años anteriores. En cuanto a actividades, habrá desde una pista de hielo en Montero Ríos, un nuevo tren que saldrá de la plaza de España, un espacio que se llamará la estación del bosque que también incluye una tirolina y un tobogán de hielo, además de un poblado navideño en la Praza da Ferrería.

LA NAVIDAD DE VIGO LLEGA A NUEVA YORK

La ciudad de Vigo ya encendió sus luces el pasado 16 de noviembre en un acto bajo el gran árbol ubicado en la Porta do Sol con el alcalde, Abel Caballero, de maestro de ceremonias, quien dio por inaugurado el inicio de la Navidad "en todo el planeta". Miles de personas abarrotaron el encendido desde horas antes, con carreras incluidas para coger sitio.

En esta ocasión, por primera vez, Elduayen tendrá una iluminación especial, tras su humanización, así como Marqués de Valadares, que dispone de una novedosa iluminación que reduce casi un 93% la contaminación lumínica y un 60% el uso de energía.

Las luces se encienden cada día a partir de las 18,00 horas y hasta la medianoche. Sin embargo, los fines de semana quedarán prendidas hasta las 2,00 horas de la madrugada. Además, los días más señalados, como Nochebuena, Navidad, Fin de Año, Año Nuevo o Reyes y su víspera, el alumbrado quedará más tiempo encendido.

Junto al contrato de luces navideñas hay otro en Vigo, dotado con 600.000 euros para este año --se adjudicó por 1,8 millones en 2022 para tres ejercicios-- relativo a otras decoraciones tipo bola gigante, cajas de regalos y otros elementos ornamentales de gran formato.

Más allá de esto, hay pista de hielo en Samil; mercados navideños en Calvario, plaza de Compostela y Bouzas; así como la gran noria, atracciones, el tiovivo, pista de kart, Circo de Navidad y tren turístico.

Todo ello en un año en el que el Ayuntamiento de Vigo ha llevado carteles promocionales a Nueva York con el lema: 'The world's best Christmas is in Vigo' ('Las mejores Navidades del mundo están en Vigo').