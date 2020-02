Cs Galicia avisa al PPdeG de que la "altanería" puede reflejarse en las urnas y vuelve a pedirle "responsabilidad"

Actualizado 07/02/2020 13:52:11 CET

La formación acudirá a las autonómicas gallegas aunque no se materialice el acuerdo con los populares

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Galicia ha avisado al Partido Popular gallego de que la "altanería" puede reflejarse en las urnas y le ha vuelto a pedir "responsabilidad" a los de Núñez Feijóo, a los que ha recordado que su propuesta de acuerdo es "indivisible" en las tres comunidades autónomas en las que hay autonómicas en 2020.

"Los discursos con altanería a lo mejor tienen su reflejo en las urnas", ha sostenido la portavoz de la formación en Galicia, Beatriz Pino, en una rueda de prensa celebrada este viernes en Santiago de Compostela, en la que ha avisado al presidente de la Xunta de que "existe una amenaza real" de que finalmente el Partido Socialista, "de la mano del BNG y partidos populistas", gobierne en Galicia.

"Si no nos unimos finalmente en un bloque constitucionalista vemos un serio peligro de que los gallegos quedemos en manos de un gobierno que no va a traer para nada cosas buenas a nuestra comunidad", ha manifestado Beatriz Pino, quien ha recordado la "experiencia del bipartito" en Galicia para asegurar que "no es bueno rememorar fantasmas del pasado".

Y es que, según ha indicado, "los sondeos hablan de que ahora mismo el PP estaría solo a un escaño de diferencia para mantener el gobierno de la Xunta". Por ello, ha considerado que lo que "no van a servir de nada son las lágrimas y los lamentos cuando Feijóo y el PP en Galicia cuando tengan que explicar porque se quedó la Xutna en manos de nacionalistas y populistas". "A día de hoy es bastante posible que eso suceda", ha insistido.

Con todo, ha matizado que los partidos políticos aún "están a tiempo" de frenar esta "amenaza". "La propuesta que ponemos encima de la mesa es una propuesta generosa, transversal y siempre dentro el marco constitucional", ha subrayado.

TRASLADARÁ POR CARTA SU PROPUESTA

La portavoz de la formación naranja en Galicia, que también es integrante de la gestora estatal del partido, ha explicado que prevén trasladar de forma inmediata la propuesta por carta al Partido Popular gallego.

Además, ha argumentado que les "encantaría" que, "por una vez", el Partido Socialista "estuviese al lado de los constitucionalistas y no de los nacionalistas como siempre acaba haciendo".

"No nos vamos a rendir, no vamos a parar hasta el último momento porque estamos convencidos de que ahora es el momento de ser valientes, de ser generosos y de aunar ese voto constitucionalista", ha manifestado Pino.

ENTRAR EN EL PARLAMENTO GALLEGO

Preguntada por si su formación se presentará a los comicios gallegos, Beatriz Pino ha insistido en que lo que preocupa a la formación en estos momentos es poder llegar a ese acuerdo "transversal" en una "situación excepcional" ante el auge de los nacionalismos.

Con todo, ha señalado que el objetivo de "cualquier partido" siempre que tenga estructura suficiente como, según ha indicado, es el caso de Ciudadanos en Galicia es "asistir y concurrir a las elecciones que se presenten".

"En nuestra cabeza está concurrir a las elecciones autonómicas que tenemos aquí", ha indicado en una intervención en la que ha asegurado que ahora el PP gallego y Feijóo deben tomar la "decisión" de cuándo convocar.

"Nos consta que los nervios son evidentes, saben que no tienen la holgura que tenían hace unos meses y tendrán que ser consecuentes, valientes, generosos y, sobre todo, responsables", ha apuntado.

"IMAGEN BOCHORNOSA"

Asimismo, en su intervención, la portavoz de Cs Galicia ha aprovechado para censurar la "lamentable y bochornosa" imagen de "vergüenza" dada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ser "recibido en una especie de paripé" por el señor Torra, una persona "inhabilitada por la justicia", un "expresidente ya de los catalanes".

"Pudimos ver una vez más como el gobierno está echado en brazos de los nacionalistas y de los independentistas y solo funcionando a golpe de sus reclamaciones", ha considerado Pino, que ha asegurado que Sánchez acudió a la reunión con "un bloc de notas en blanco" dispuesto a "tomar nota de todas las peticiones hechas por Torra y de la mano de Rufián".