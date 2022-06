Decenas de trabajadores de Bosch protestan en Vigo contra la decisión de Vodafone de deslocalizar su centro de llamadas

VIGO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Decenas de trabajadores de Bosch Service Solutions han protestado este jueves en Vigo contra la decisión de Vodafone, compañía que subcontrata a la anterior, de deslocalizar su centro de llamadas en terceros países como Portugal, Perú o Colombia.

Todo ello después de que Bosch Service Solutions, dedicada al sector de centros de llamadas que presta servicios a clientes como Vodafone, haya presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) debido a que la multinacional de comunicaciones decidió trasladar 148 puestos de trabajo de atención técnica a clientes a otros países.

A gritos de 'Non, non, non a deslocalización' (No, no, no a la deslocalización), 'Traballo digno na nosa terra' (Trabajo digno en nuestra tierra) o 'Queremos traballar, non emigrar' (Queremos trabajar, no emigrar), decenas de trabajadores de Bosch han protestado delante de las oficinas de Vodafone en Vigo para pedir un cambio de posición de la empresa.

Tal como ha indicado el presidente del comité de empresa, Xulio Paramos (CIG), están en peligro 148 empleos, que son los que prestan servicio de atención técnica para clientes de Vodafone y que serán deslocalizados.

"Venimos a defender estos puestos de trabajo. Este servicio en su día estaba compuesto por más de 600 personas en 2018 y ahora va a quedar en 0 si no lo remediamos", ha criticado, en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha indicado que todavía se está negociando el ERE, con la posibilidad de recolocar a unas 22 personas dentro de Bosch, pero hasta 148 "va a ser difícil", ya que se trata de perfiles diferentes. Los contratos de este servicio finalizan el 15 de julio.

Por parte de CC.OO., Rebeca Faro, ha explicado que esta decisión de Vodafone está basada en un tema económico, ya que "no es el mismo salario en España que en Perú, o en Colombia o Portugal".

En la misma línea ha hablado Mónica Suárez, de UGT, quien ha criticado que Vodafone lleva años deslocalizando servicios que tenía subcontratados en Bosch, después de que rescindiese el contrato de televenta hace tres ejercicios. "¿Qué será lo siguiente? Estamos abocados a que se lleve todo fuera de España", ha lamentado.