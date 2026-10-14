Detenido un vecino de Carballeda de Avia (Ourense) como presunto autor de más de 25 delitos contra la seguridad vial - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de 32 años de Carballeda de Avia (Ourense) como presunto autor de más de 25 delitos contra la seguridad vial, incluyendo conducciones temerarias o conducir sin permiso por agotamiento de puntos.

Según ha confirmado la Comandancia a través de un comunicado, la detención se produjo el pasado miércoles, tras dos años durante los cuales el hombre había logrado eludir los diferentes controles policiales o darse a la fuga.

Asimismo, al detenido le constaban dos requisitorias judiciales de búsqueda, detención y personación en los juzgados de Ribadavia y una tercera que incluía además su ingreso en prisión de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Pontevedra.

LA DETENCIÓN

En concreto, la detención se produjo cuando los agentes observaron al varón conduciendo un turismo en el municipio de Carballeda de Avia y lo siguieron hasta la localidad de A Cañiza (Pontevedra), procediendo entonces a interceptar el vehículo.

En ese momento, el hombre logró huir a pie hasta ser detenido minutos después tras un "breve forcejeo y resistencia". Asimismo, durante el registro de su vehículo, la Comandancia identificó cinco envoltorios con una "sustancia blanquecina en polvo, presuntamente cocaína", y un trozo de hachís, así como 500 euros en efectivo.