Detenido en Vigo después de abandonar su coche tras un accidente y denunciar falsamente que se lo habían robado

VIGO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Vigo a un hombre por simular un delito, tras denunciar que le habían robado el coche, horas después de haber tenido un accidente con el vehículo, en el que él mismo iba conduciendo.

Según han informado fuentes policiales, el pasado 22 de agosto, el hombre se presentó en Comisaría para denunciar que le habían sustraído un coche que había comprado semanas antes, y del que no había realizado el correspondiente cambio de titularidad ante la Dirección General de Tráfico (DGT).

El varón manifestó en su denuncia que el día anterior había tenido conocimiento de que el vehículo había sufrido un accidente en una vía de Vigo, a unos 600 metros del lugar donde lo había dejado estacionado.

A raíz de la denuncia, los investigadores del Grupo Operativo de Policía Judicial del Distrito de Traviesas iniciaron las gestiones necesarias para esclarecer lo ocurrido. Para ello, recabaron información de la Policía Local, cuyos agentes habían intervenido en el accidente y elaborado el correspondiente atestado.

En dicho documento constaba que el vehículo implicado estaba dado de baja temporal, carecía de seguro obligatorio y tenía la ITV caducada; además, varios testigos habían observado cómo el conductor abandonaba el turismo tras el accidente. Sus declaraciones permitieron a los investigadores comprobar que el denunciante era la misma persona que conducía el vehículo ese día.

Una vez finalizada la investigación y esclarecidos los hechos, los agentes procedieron a la detención del varón el pasado 29 de septiembre como supuesto autor de una simulación de delito.