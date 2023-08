Detienen la proyección de una película en un cine de Vigo tras un altercado por entrar con comida

VIGO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vigo tuvo que actuar el pasado jueves en el Centro Comercial Vialia, en Vigo, tras producirse un altercado entre los empleados del cine y unos clientes que querían acceder con comida.

La Central de Información y Mando de la Policía Local de Vigo recibió el aviso sobre las 18,30 horas. Al llegar al lugar, los agentes observaron que se estaba produciendo una "discusión acalorada" entre un grupo de personas y los empleados del cine.

En un primer momento, disolvieron el tumulto y, a continuación, procedieron a identificar a ambas partes. Así, los clientes exponían que no había habido ningún tipo de altercado, sino que se trataba de un malentendido a causa de que llevaban comida procedente de otro establecimiento, manifestando que no tenían conocimiento de la prohibición de entrar con comida ajena y que no estaban de acuerdo con esta norma.

Por su parte, los trabajadores de la sala explicaron que los jóvenes comenzaron a discutir con ellos y eso había producido "un efecto llamada" entre el resto de los asistentes de la sala de proyección y, como consecuencia de esto, se creó una situación "muy tensa" que obligó a la paralización de la película que se estaba proyectando.

Finalmente, los agentes informaron de la normativa en vigor y de la forma de proceder, comunicando a los implicados la posibilidad de presentar las quejas que consideren a través de la correspondiente hoja de reclamaciones del establecimiento.