La Diputación de A Coruña aumenta un 8% su presupuesto en 2025, con una cifra récord de 240,5 millones

Formoso carga contra la "infrafinanciación" de la Xunta a municipios, que sufren subidas de costes que "están ahogando" sus cuentas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de A Coruña contará en 2025 con el mayor presupuesto de su historia al aumentar un 8,3% respecto a 2024, hasta alcanzar los 240,5 millones de euros.

Estas cuentas tendrán una inversión "récord" de 105 millones para municipios, entre lo que se encuentran 86 millones del Plan Único, que supondrá un aumento del 72% frente a 2024. El anticipo de convocatorias de subvenciones sumará 19,4 millones, con lo que se crearán 1.600 empleos.

Según ha expuesto González Formoso en comisión parlamentaria para presentar las cuentas de su organismo, este presupuesto será aprobado en el próximo pleno provincial de noviembre. Sus ejes pasan por: asistencia a municipios, bienestar social, lucha contra la despoblación, generación de empleo, innovación y transición ecológica.

Entre otras partidas, el gasto social alcanzará 32,8 millones, un 6,7% más. Parte de este aumento irá a la subida de 12 a 14 euros por hora en el servicio de ayuda en el hogar, atendiendo a la reclamación de las trabajadoras. El Plan de Emprego Local tendrá 16,2 millones (+1,8%).

Subraya que la Diputación es "el principal agente inversor en el rural de la provincia de A Coruña", con un total de 576 millones invertidos en más de 4.000 obras en los 93 municipios de la provincia.

CRITICA LA "INFRAFINANCIACIÓN" DE LA XUNTA A MUNICIPIOS

Durante su intervención, Formoso ha expuesto que los municipios coruñeses padecen "cada vez más dificultades" financieras al hacer frente al incremento "relevante" de costes por energía, depuración de aguas, recogida de basura y servicio de ayuda en el hogar, entre otros, que "están ahogando sus presupuestos".

De tal forma, carga contra la "infrafinanciación" por parte de la Xunta a los municipios, que "están prestando servicios que corresponden a la comunidad autónoma" y sin "los recursos necesarios". Avisa de la necesidad "imperiosa" de aumentar esta financiación.

Igualmente, reprocha que, "un año más", la Diputación "no recibirá un solo euro del Fondo Galego de Cooperación Local", además de que se mantiene "congelado" en 112 millones en la parte incondicionada que se reparte "de manera objetiva". Para ejemplificar esta falta de apoyo, expone que esa cantidad que dedica la Xunta a todos los ayuntamientos gallegos es casi la misma que la Diputación reparte solo entre todos los municipios coruñeses.

Precisamente, Iria Taibo (BNG) ha expresado que el "esfuerzo" del gobierno de coalición de PSdeG y BNG en la Diputación "debería ser replicado" por la Xunta en su apoyo a municipios. Acusa al Gobierno gallego de "cargar" en ayuntamientos competencias que no les "corresponden", por lo que la financiación municipal "precisa una revisión urgente y colectiva".

En esta línea, Patricia Iglesias (PSdeG) ha afeado falta de apoyo del Gobierno autonómico a los municipios, que cada vez sufren mayores problemas para atender servicios básicos como el SAF. Y todo ello mientras se mantiene "congelada" la parte del Fondo de Cooperación Local que se reparte con "criterios objetivos".

En cambio, Gonzalo Trenor (PP) ha dicho a Formo que "estaría bien" que tuviese "la misma contundencia" para denunciar "hacia el Gobierno central" la escasez de recursos, ya que la Xunta está asumiendo competencia que "no le corresponderían". Asimismo, se ha mostrado crítico con el Plan Único, que tilda de "peaje que le pidió el BNG" para Bloque "chupar del teto de la institución" pasándole el dinero a los ayuntamientos.

NOVEDADES

Como novedades, el año que viene comenzará a funcionar Coruña Estudio Inmersivo (CEI), el que será mayor estudio audiovisual virtual de España, con tecnología pionera.

Esta infraestructura que la Diputación construye en la Cidade das TIC coruñesa cuenta con una inversión de 9,5 millones, cofinanciada con fondos Next Generation. "Pretendemos posicionar a la provincia de A Coruña como 'hub' audiovisual de referencia en Europa", afirma el presidente de la Diputación.

Además, se iniciará el proyecto de un nuevo modelo de residencias públicas para mayores en el rural, con centros pilotos en As Pontes, Ordes y Rianxo. Al respecto, el diputado popular Gonzalo Trenor ha recriminado que estas "no son competencias propias" de la Diputación. En respuesta, Formoso ha defendido la necesidad de estas residencias por las "demandas urgentes" de plazas en estos ayuntamientos que "no se cubren".