La dirección de Navantia convoca a los sindicatos a tres nuevas reuniones para negociar el convenio colectivo

La parte social reclama "algo de voluntad negociadora, poniendo sobre la mesa avances reales y sustanciales"

FERROL, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Navantia ha convocado a los representantes sindicales que forman parte de la comisión negociadora del convenio colectivo a tres nuevas reuniones para abordar la negociación de este documento.

Según la información a la que ha tenido acceso Europa Press, dichos encuentros están programados de forma telemática para este martes, 16 de abril, y de manera presencial, en Madrid, el lunes y martes de la próxima semana, días 20 y 21.

Estiman desde la parte laboral que estas convocatorias "no son una casualidad" y que son fruto de las movilizaciones protagonizadas por los empleados. "Esto no nos puede llevar a bajar la guardia; seguiremos incidiendo con firmeza en las medidas de no colaboración y la afectación de los hitos planificados y de los trabajos críticos", advierten.

Además, inciden que "se tomarán medidas enfocadas a todos aquellos centros en los que las jefaturas alentaron a boicotear las movilizaciones, promoviendo el teletrabajo o el disfrute de tiempo por tiempo".

"ALGO DE VOLUNTAD NEGOCIADORA"

Desde el comité de empresa de Navantia Ferrol piden a la dirección de la empresa que "demuestre" en las reuniones programadas "algo de voluntad negociadora, poniendo sobre la mesa avances reales y sustanciales, que den respuesta a las demandas de los trabajadores".

Por último, inciden en que "la reacción del centro de Ferrol será acorde a la respuesta de la empresa". "El más que posible endurecimiento de las movilizaciones será responsabilidad única y exclusivamente de la misma", zanjan.