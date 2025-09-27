El doctor Rafael López López, jefe de Oncología del CHUS, reconocido con el Premio Ourensanía 2025 - DIPUTACIÓN DE OURENSE

OURENSE 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El doctor Rafael López López (Vilamartín de Valdeorras, 1959) será galardonado con el premio Ourensanía 2025, que "reconoce no solo sus méritos profesionales, sino también y de forma muy especial, su profunda y constante vinculación con la provincia de Ourense, que mantuvo viva a lo largo de los años desde su actividad profesional, académica y personal".

Así lo ha trasladado este sábado la Diputación de Ourense, que ha destacado que el jurado de este premio destaca que la provincia "está presente en su trabajo, en su discurso y en su forma de entender la medicina como un servicio a la comunidad".

Con este reconocimiento, la institución provincial ha señalado que la provincia quiere devolverle a Rafael López López "una pequeña parte de lo mucho que él le ha entregado, siendo un orgulloso embajador de la Ouresanía en el mundo de la ciencia y de la sanidad" tal y como hizo constar el jurado en la acta de la reunión en la que se decidió a la persona que recibiría este premio.

Con este galardón, la institución provincial realiza un reconocimiento honorífico a aquellas personas ourensanas o vinculadas a la provincia que hayan destacado en sus facetas profesionales, sociales o intelectuales.

El presidente de la Diputación, Luis Menor, ha comunicado oficialmente al investigador ourensano la concesión de este premio y lo ha felicitado por su "amplia trayectoria profesional en la especialidad de Oncología". El doctor, por su parte, ha trasladado que la concesión de este premio es un "honor".

El jurado del Premio Ourensanía 2025 ha estado presidido por Luis Menor e integrado por, Luis González Tosar, Eva Torres, José Manuel Díaz Barreiros y Maribel Outeiriño. Actuó como secretario el director del Área de Cultura de l Diputación, Marcos Vázquez. La entrega será el 10 de noviembre en el Teatro Principal.

"TRAYECTORIA DE EXCELENCIA"

Rafael López López es jefe del servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (España), director del Grupo de Oncología Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) y coordinador del área del cáncer del mismo (www.oncomet.es). Además, es profesor Titular de la Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela.

Además de su dilatada experiencia profesional, realiza una importante actividad investigadora, con más de 150 ensayos clínicos como investigador principal. Además, es el responsable de la investigación traslacional en tumores sólidos, principalmente en cánceres de mama y digestivos.

Actualmente trabaja en proyectos para entender y tratar el proceso de la metástasis. Su grupo es líder en biopsia líquida en España.