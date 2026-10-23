Dos detenidos y un investigado por la paliza a un hombre en un parking de O Porriño (Pontevedra)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Pontevedra detuvo a dos hombres e investiga a un tercero por la paliza a un varón en un aparcamiento de la parroquia de Torneiros, en el municipio pontevedrés de O Porriño y que acabó con el afectado en el hospital.

Según ha explicado fuentes del Instituto Armado, detuvieron como presuntos autores de un delito de lesiones a un hombre de 33 años vecino de O Porriño y otro de 36 años, de Mos. Asimismo, hay un tercer investigo como presunto autor de un delito de encubrimiento.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado sábado, 15 de octubre, cuando varios individuos propinaron golpes a otro en un aparcamiento ubicado en las proximidades de una escuela infantil.

Las heridas sufridas por la víctima, que ya fue dada de alta, motivaron que tuviese que acabar ingresado en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, con varias fracturas y la perforación de un pulmón