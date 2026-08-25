El eclipse parcial de luna del 28 de agosto alcanzará la máxima ocultación a las 6.13 horas

Archivo - Vista del eclipse lunar, a 7 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

En la madrugada del próximo viernes día 28 va a tener lugar un eclipse parcial de luna que alcanzará la máxima ocultación a las 6.13 horas. Este será el último fenómeno astronómico relevante de este mes de agosto, después del eclipse solar del pasado día 12 y de las Perseidas en la noche siguiente.

Se trata en este caso en un eclipse parcial de kuna a la que le faltará muy poco para ser total, de hecho en el máximo del eclipse (6 horas y 13 minutos) un 93% del diámetro de nuestro satélite natural estará eclipsado por la sombra de la Tierra.

"Los eclipses de luna se producen cuando la Tierra se coloca exactamente entre el Sol y la Luna, impidiendo que toda o parte de la luz que emite el primero le llegue a la segunda. La fase lunar es por lo tanto de Luna llena", explica el profesor de la USC y coordinador del Observatorio Astronómico Ramón María Aller, José Ángel Docobo.

Uniendo las tangentes interiores a los discos solar y terrestre formará el llamado cono de penumbra, que se va abriendo, "en tanto que si hacemos el mismo con las tangentes exteriores tenemos el cono de sombra que al contrario que el otro se va cerrando", señala el profesor Docobo.

Si cortamos estos dos conos con un plano perpendicular, la línea que une los centros del Sol y de nuestro planeta, se obtienen dos círculos por los que va a pasar la Luna.

En este caso, la Luna comenzará a entrar a las 3.25 horas en el cono de penumbra y a las 4.34 horas lo hará en el cono de sombra, comenzando en este rato el eclipse parcial. Esta fase durará hasta las 7.51 horas, teniendo lugar la máxima ocultación a las 6.13 horas. Finalmente, y siguiendo una secuencia simétrica, la Luna abandonará el cono de penumbra a las 9.01 horas, dando por finalizado el eclipse.