Educación presentará a lo largo del primer trimestre un plan para "favorecer la integración" de alumnos extranjeros

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, avanza que su departamento presentará, en el primer trimestre del curso 2024/25, un plan de acogida con el objetivo de "favorecer la integración" de los alumnos extranjeros no solo desde el punto de vista formativo, sino también del emocional.

Así lo avanza el titular del departamento educativo de la Xunta en una entrevista concedida a Europa Press, a diez días de que arranque un nuevo año académico que da la bienvenida al segundo cuarto del siglo XXI y en el que Rodríguez ve "dos retos" principales.

Junto al de la modernización estructural y tecnológica del sistema, está el "demográfico", con una natalidad a la baja y el aumento de la llegada de migrantes. Según datos que ofrece el conselleiro, Galicia cuenta "con un número relativamente pequeño" de alumnos extranjeros: en torno a 21.000, el 6% del total, lo que la sitúa entre las últimas autonomías.

No obstante, Galicia también es la comunidad "donde más crece en los últimos dos años" el número de estudiantes extranjeros. Por lo tanto, ese plan de acogida busca "adelantarse a los desafíos" que el sistema va a tener "a corto, medio e, incluso, largo plazo".

Esta estrategia buscará "favorecer la integración y la cohesión social" de estos niños, con medidas "vinculadas a la lectura, al conocimiento del idioma, al bienestar emocional". "Tenemos muchas esperanzas en este plan", destaca el conselleiro, sin dejar de reivindicar que, de acuerdo con informes internacionales como PISA, los alumnos gallegos "son los más tolerantes hacia otras culturas".

Preguntado sobre si conllevará algún refuerzo de personal o presupuestario, Román Rodríguez responde que todavía hay que evaluar qué "respuesta educativa" es la más adecuada. Y esta, añade, "puede ser de muchos modos": desde requerir "más profesionales" a "una reorganización de los ya existentes".

"Su presentación será a lo largo de este trimestre y, a partir de ahí, comenzaremos a trabajar para poder implementar las medidas", avanza.

En este contexto, el conselleiro de Educación desliza que guardará estrecha relación con el Plan Retorna de la Xunta, dedicado a traer de vuelta a Galicia a la diáspora, y con la FP: "Cada vez más percibimos que en los centros de FP hay un mayor número de alumnos extranjeros, fundamentalmente latinoamericanos".

En cualquier caso, tomando el ejemplo de la llegada de familias ucranianas y de los menores migrantes no acompañados, Rodríguez subraya que la acogida a alumnos extranjeros se ha hecho "desde siempre".

"MENOS ALUMNOS" PERO "MÁS AULAS"

El nuevo curso arrancará el 11 de septiembre con carácter general, con un total de 7.336 aulas en Infantil y Primaria, dos más, pese a que caen en unos 4.000 los niños matriculados entre Infantil y Primaria, hasta los 174.998.

Ante las protestas de sindicatos, profesores y asociaciones de padres por las dotaciones de personal y aulas, Rodríguez defiende que todo se hace "en base a unos criterios".

Así, aunque dice "entender" que estas medidas generen protestas, llama a observar "el marco general de Galicia": "Menos alumnos. Sin embargo, más aulas y más profesores".

GRATUIDAD EN LA UNIVERSIDAD

En el ámbito universitario, este curso estrenará las primeras matrículas gratuitas para alumnos que hiciesen la prueba de acceso --la ABAU o la PAU, como se llamará desde 2025-- en Galicia y, en el caso de estudiantes llegados de otras comunidades, se beneficiarán de esto a partir del 2º curso, siempre que cursasen 1º en Galicia.

El conselleiro subraya que esta propuesta única en España, que atribuye al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como promesa electoral, tiene el principal objetivo de "democratizar" el acceso a la educación superior, aunque "si eso favorece la atracción de jóvenes a Galicia, bienvenido sea".

Sobre la posibilidad de impulsar másteres gratuitos, responde que es algo aún a "estudiar", puesto que la política académica debe ser "ordenada". "Cualquier acción hay que estudiarla de un modo razonable, de un modo pausado y no dando respuesta a titulares", agrega.

LA ABAU ÚNICA "NO PUEDE EXISTIR"

También será este curso en el que entrarán en vigor las nuevas pruebas de acceso y en el que aquellas comunidades autónomas gobernadas por el PP impulsarán un modelo "homogéneo desde una perspectiva técnica". No estará centrado en que las preguntas sean las mismas, sino en igualar "cuestiones básicas" como el tipo de examen y los criterios de corrección: "Por ejemplo, que una falta de ortografía puntúe igual en una comunidad que en otra".

El conselleiro es consciente de que "la prueba única no puede existir", porque los contenidos son diferentes y hay comunidades autónomas con idioma propio. "Nosotros tenemos que evaluarnos de gallego, no cabe la menor duda", apostilla.

Las autonomías del PP, en palabras del conselleiro, hacen "lo que no hace" el Gobierno central, del que critica su gestión en la reforma de la PAU: "Un ejemplo de lo que no se debe hacer para solucionar un problema que no solo no se solucionó, sino que incluso se incrementó por su mala praxis".

"Se nos decía que antes era un examen memorístico y ahora queremos un examen competencial. Pero eso es lo de menos. Lo que queremos es que, en el caso hipotético de que fuese memorístico, tuviese unos criterios comunes", explica.

UN CALADO "SOCIAL"

Rodríguez defiende que Galicia se beneficiará del nuevo sistema porque "habitualmente" es una comunidad que "destaca en todos los informes, tanto a nivel nacional como internacional", pero con la ABAU suele estar "por debajo de otras" que tienen valoraciones más bajas en dichos informes.

Y esto, apunta posteriormente, tiene un calado "social". Pone como ejemplo el Grado en Medicina, donde los aspirantes "entran o salen por una décima". Así, mientras "hay muchísimos alumnos brillantísimos que no pueden entrar en la carrera que desean", algunas familias "con recursos económicos" pueden pagar una universidad privada mientras que otras no.

"Lo cual es una desigualdad doble, creo que eso debemos corregirlo. Hay que ver el porcentaje de alumnos de fuera de Galicia que hay en la Facultad de Medicina de Santiago. Debemos ser conscientes de esto y debemos intentar que no pase", argumenta Rodríguez.

En esta coyuntura de cambios vinculados a un acuerdo que parte del PP, el conselleiro subraya que "en ningún caso" se trata de "imponer" unas instrucciones a la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), entidad encargada de organizar la selectividad y en la que están presentes no solo la Xunta, sino también las tres universidades públicas.

DEFIENDE LA GESTIÓN AUTONÓMICA DE SANIDAD Y EDUCACIÓN

Aunque en la entrevista con Europa Press no ha querido adelantar novedades sobre los presupuestos de su departamento para 2025, porque están en unos "pasos muy iniciales", sí constata que su consellería y la de Sanidade acumularán las mayores partidas, porque las autonomías sostienen estos "grandes pilares del Estado del bienestar".

"Dios nos libre de que este gobierno gestione la sanidad y la educación", reflexiona a continuación, para posteriormente criticar que los dos ministerios al respecto "no hacen su trabajo".

"España funciona porque la educación y la sanidad, que son servicios de proximidad fundamentales, lo prestamos las comunidades autónomas, porque si lo llega a gestionar el Gobierno de España, fíjese usted lo que podría pasar, cómo están los servicios públicos que gestiona el Estado. Los trenes, sin ir más lejos", esgrime.

