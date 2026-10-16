La facturación de la industria gallega sube un 9,2% en agosto y acumula seis meses de alzas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria gallega subió un 9,2% en agosto, en relación al mismo mes de 2025, acumulando así seis meses de alzas, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Este incremento es inferior al de la media nacional, ya que en el total de España la facturación de la industria se disparó un 10,8% en agosto.

Respecto a julio, las empresas industriales gallegas redujeron sus ingresos en un 27,9% en Galicia y un 25,9% a nivel nacional.

Además, en lo que va de año, acumulan una subida del 4,2% hasta agosto en la Comunidad y un 4,9% en toda España.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria se disparó un 10,8% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa más de seis puntos superior a la de julio y la más elevada desde el pasado mes de abril, siempre según el INE.

Con el avance de agosto, las ventas de la industria encadenan seis meses de ascensos interanuales consecutivos tras los repuntes de marzo (+10%), abril (+11,4%), mayo (+3,3%), junio (+9,3%) y julio (+4,4%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 8,7% interanual en agosto, tasa 4,1 puntos superior a la del mes previo y con la que se suman también seis meses consecutivos de incrementos.

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disparó un 2,1%, su mayor avance mensual desde marzo, y con el que se ponen fin a cuatro meses consecutivos de descensos.