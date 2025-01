La Fegamp apela a la interlocución de la Xunta para lograr una mejor financiación local y delimitar competencias en 2025

Varela lamenta que los conselleiros de Política Social y Sanidade no atiendan las peticiones de reunión hechas por el ente municipalista

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha apelado este miércoles a una mayor interlocución por parte de la Xunta de cara a lograr en este 2025 avances para una mejor financiación local, la delimitación de las competencias y el respeto a la autonomía de los ayuntamientos.

Este ha sido uno de los mensajes lanzados este miércoles por el presidente del ente municipalista, Alberto Varela, durante un desayuno informativo ofrecido junto a la secretaria xeral de la Fegamp, Patricia Vilán, con el objetivo de hacer balance del trabajo hecho en 2024 y fijar retos para el año que arranca.

En su intervención, Varela ha reconocido que la que es su segunda etapa al frente del ente municipalista "no arranca bien" si se compara con la primera toda vez que "no hubo avances fundamentales" en relación a la reivindicaciones de los ayuntamientos por la "dificultad de interlocución con la Xunta" que, según ha reclamado, debe ser "sensible con algunas de las peticiones" de las administraciones locales.

Con todo, ha subrayado que 2024 "no supuso un año perdido" ya que la Faegamp continuó con su labor de reivindicación pública, volvió a tener el papel "protagonista" que tuvo durante en la pandemia con la coordinación de la ayuda a los pueblos del levante afectados por la DANA, logró "un importante contrato para la prestación de los servicios postales", acuerdos con los GES y ofreció formación a más de 1.600 trabajadores de las administraciones locales. Todo ello, además de presentar alegaciones para conseguir la mejora de las cuotas del canon de Sogama o de los presupuestos de la Xunta.

AÑO DE CONSECUCIÓN DE LAS DEMANDAS

Dicho esto, Alberto Varela ha considerado que el 2025 "no puede ser un año de transición", sino que debe ser un ejercicio de "consecución de las demandas de la federación". "De lo que están pidiendo por unanimidad todos los ayuntamientos en cada una de las asambleas generales que el ente celebra cada cuatro años", ha incidido en una comparecencia en la que ha rechazado que haya partidismo en las reivindicaciones del ente.

En este sentido, ha reiterado uno "objetivos fundamentales" de la Fegamp, que pasan por mejorar la financiación de los ayuntamientos sin "parches". "Para eso hace falta que tengamos una reforma estatal de la financiación de las administraciones locales y de la ley de bases de régimen local, pero también que la Xunta sea sensible de una vez por todas con la reivindicación de una financiación estable, que no lleve 15 años congelada, como pasa con el fondo de cooperación local", ha afirmado.

Precisamente, para abordar la financiación, el presidente de la Fegamp ha informado de que el ente ha encargado un estudio a la USC sobre la financiación de los ayuntamientos, un documento que elaborarán expertos como Xoaquín Fernández Leiceaga, Santiago Lago, María Cadaval y Alberto Vaquero, entre otros.

"Es necesaria y urgente una reforma de la financiación local, si no hay muchos ayuntamientos que lo van a pasar mal", ha afirmado para asegurar que la Fegamp esta de acuerdo con la FEMP en su reivindicación al Gobierno de sentarse a la mesa y hablar. "Así como quieren las comunidades, los ayuntamientos queremos sentarnos en la mesa para hablar de financiación y queremos formar parte de la mesa de negociación para hablar de la financiación del mundo local", ha sostenido para insistir en que la Xunta debe atender a los consistorios.

COMISIÓN GALLEGA DE COOPERACIÓN LOCAL

En este sentido, ha señalado que al igual que "parece lógica" la convocatoria de la comisión estatal de administración local, también es necesario que la Xunta convoque de una vez por todas la comisión gallega de cooperación local que "lleva dos o tres años sin convocarse".

Todo ello, ha dicho, en un momento en el que la Fagamp se encuentra con una especial dificultad para que varios de los conselleiros, especialmente la de Política Social, Fabiola García, y el de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, atiendan sus peticiones para mantener un encuentro para abordar los distintos problemas a los que se enfrentan las administraciones locales.

Además, Varela ha considerado necesaria la puesta en marcha de comisión permanente con representación del Gobierno y los ayuntamientos al asegurar que los ayuntamientos no pueden ser "meros administrados" en las normas que les afectan sin capacidad de participación. "No tiene ninguna sentido que se esté hablando de que la Xunta trabaja en una nueva ley de administración local de Galicia y la Fegamp no sepa absolutamente nada, que no estemos trabajando en una mesa y hablando desde el principio", ha afirmado.

SAF Y COMPETENCIAS

En su comparecencia, ha vuelto a señalar que la falta de una financiación adecuada por parte de la Xunta y del Estado del Servizo de Axuda al Fogar (SAF) está "asfixiando" a muchos municipios y ha reivindicando una vez más la necesidad de delimitar las competencias. "Cada dinero que se saca de competencias que asumen los ayuntamientos y no le corresponden tiene que salir de algún sitio, son cosas que se dejan de hacer", ha advertido.

Además, Varela ha señalado que el Ejecutivo autonómico "no está cumpliendo" su compromiso de incorporar al Servizo Galego de Saúde todo el personal de las unidades de atención a la drogodependencia. "La realidad es que los ayuntamientos estamos poniendo el 30% del curso, no están cumpliendo su calendario", ha lamentado para asegurar que ve con "gran desesperanza" la situación toda vez que considera que los presupuestos de la Xunta para 2025 no incluyen una partida que garantice esta integración.

Así las cosas, ha destacado que la Fegamp continuará "reivindicando" lo que sea necesario. "Lo que no puede ser una federación que represente a los ayuntamientos gallegos es un órgano sumiso, que se quede callado sobre todo con lo que debe de hacer, que es cumplir con el mandato de la asamblea general y los acuerdos allí alcanzados por unanimidad", ha destacado.

VIVIENDA Y AP-9

En la rueda de prensa, además, preguntado por la situación de la vivienda, el presidente de la Fegamp ha trasladado su voluntad de colaborar con el resto de administraciones para mejorar la situación de la vivienda publica.

También ha señalado que el ente municipalista estará "siempre en los problemas que preocupan a los gallegos" como el caso de los peajes de la AP-9. "Lo que nos está preocupando a todos los usuarios es la gratuidad", ha dicho para destacar que "hubo avances" con la puesta en marcha de las bonificaciones por parte del Gobierno de Sánchez.

A este respecto, ha descartado que la pérdida de ingresos por el IBI que paga la concesionaria a los ayuntamientos por los que pasa la infraestructura pueda suponer un problema. "El problema será la indemnización que se tenga que pagar por el rescate de la concesión que se prolongó tantos años", ha afirmado.