La Fegamp cree que la situación de los ayuntamientos es "desesperada": "No podemos asumir competencias sin financiación"

Denuncia la llegada de expedientes sancionadores a los ayuntamientos por no poder hacer frente al SAF: "Es la gota que colma el vaso"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, ha asegurado que la situación de los ayuntamientos gallegos "empieza a ser desesperada" por la falta de financiación para asumir competencias que le corresponden a otras administraciones.

"Lo podemos decir más veces o incluso intentarlo decir más claro, aunque creo que es difícil, pero no nos cansaremos de repetir que la situación empieza a ser desesperada y que cada día se agrava mucho más", ha afirmado en declaraciones a los medios este jueves en Santiago de Compostela tras reunirse con el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

En su intervención, Alberto Varela ha mostrado su deseo de que este verano la Xunta de Galicia "reaccione y sea sensible" a las peticiones que realizan los ayuntamientos gallegos. "Los ayuntamientos no podemos seguir asumiendo competencias de otras administraciones sin la financiación correspondiente", ha sostenido.

Alberto Varela ha recordado que hay una mesa de competencias, pero ha lamentado que "no haya avances". "No puede ser que los ayuntamientos sigamos sacando las castañas del fuego a otras administraciones y seamos el cajón desastre de las competencias que nadie quiere", ha dicho.

Así, ha puesto como ejemplo el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y ha criticado la llegada de expedientes sancionadores a ayuntamientos que no pueden hacer frente a horas de dependencia. "Sorprendentemente estos días estén llegando a ayuntamientos pequeños el inicio de expedientes sancionadores por no poder prestar horas de dependencia. Si ya llevamos diciendo que están ahogando a los ayuntamientos con este servicio que debe ser financiado al 50% por la Xunta y el Estado", ha declarado para afirmar que, frente a ello, la realidad es que son los consistorios los que "más dinero ponen encima de la mesa". Por ello, ha dicho que la "gota que colma el vaso" es que ahora lleguen expedientes sancionadores a los ayuntamientos por no poder prestar esas horas de dependencia.

FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL

En su intervención, además, Alberto Varela ha reclamado el incremento del Fondo de Cooperación Local. "Es una obligación constitucional que la Xunta financie a los ayuntamientos y tiene que aumentar los fondos que destina a ese fondo, como por cierto, está haciendo el Estado", ha indicado.

A ello, ha añadido la necesidad de "avanzar en el Pacto Local" firmado en 2006. "A penas hubo avances", ha lamentado para recordar que la Xunta marcó un calendario para asumir al personal de los centros que atienden a personas con adicciones sin que haya noticias al respecto, así como el mantenimiento de los centros educativos.

Por último, ha reivindicado la necesidad de que las administraciones locales puedan ser participes de la toma de decisiones" cuya gestión vaya a ser responsabilidad del ayuntamiento. "Durante la pandemia tuvimos muchos ejemplos de eso. Nos enterábamos por los boletines de que íbamos a tener que gestionar tal o cual competencia y lo más lógico es que los ayuntamientos seamos partícipes desde el principio de esa elaboración de las leyes que vayan a afectar y sean responsabilidad de los ayuntamientos gallegos".

"Esperemos que quien tiene que escucharnos lo haga de una vez", ha finalizado.

EL PP "ABANDONA" A LOS AYUNTAMIENTOS

En el acto, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha sostenido que el PP "tiene abandonados" a los ayuntamientos gallegos desde la Xunta. "Rueda no quiere compartir las realidades que se producen en el ámbito local porque, efectivamente, reivindicaciones como las del SAF son algo importante, que están colapsando a las administraciones locales", ha sostenido.

Así, ha criticado que las competencias propias de la Xunta a las que tienen que hacer frente los consistorios "tampoco sean asumidas" por la Xunta. "Ahora lo vemos también con Sogama, que va a anunciar una nueva subida fruto de la ineficiencia de ese sistema durante los últimos 15 años", ha manifestado Besteiro.