Feijóo acusa a la oposición de "hacer el ridículo" defendiendo comisiones y políticas sanitarias "bolivarianas"

Actualizado 30/01/2019 12:51:07 CET

Leiceaga cree que el PP se comportó "como Maduro" al "impedir que opositores a sus políticas puedan expresarse" en el Parlamento gallego

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a la oposición --En Marea, PSdeG y BNG-- de defender políticas sanitarias "bolivarianas" y de hacer el "ridículo parlamentario" durante la sesión del control al Gobierno en el Pazo do Hórreo, después de que los representantes de los tres grupos le preguntasen sobre los "recortes" en el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Y es que, tal y como ha recordado el titular del Gobierno autonómico, estas cuestiones ya fueron abordadas por él mismo en la comisión de investigación de la sanidad, un órgano creado por la propia oposición y al que esta misma rechazó acudir después de que el PP aprobase en solitario el calendario de comparecencias.

Tras ello, En Marea, PSdeG y BNG organizaron una serie de jornadas alternativas sobre sanidad, que Feijóo también ha tachado de "comisión bolivariana", ya que "no había ni preguntas ni réplicas" y su "objetivo es denigrar la sanidad pública siempre que tienen ocasión" y "burlarse" del Legislativo.

"Si ustedes viniesen a debatir conmigo ya verían lo que dije, pero como tengo respeto a este Parlamento no tengo ningún inconveniente en recordarlo", ha añadido, recordando que también comparecieron en la comisión de investigación los conselleiros de Facenda y de Sanidade, Valeriano Martínez y Jesús Vázquez Almuiña, respectivamente.

La primera en formular su pregunta ha sido la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien ha tachado a Feijóo como "una especie de 'Terminator'" de la sanidad pública, "empeñado en hacer" de este servicio "un negocio para empresas amigas".

Por ello, y tras aludir a diferentes conflictos en la sanidad pública gallega --la dimisión en diciembre de una veintena de jefes de servicio de Atención Primaria en Vigo, la huelga indefinida en Urgencias del Hospital Clínico de Santiago y protestas en los PAC, entre otros--, ha instado al presidente de la Xunta a convocar las 6.067 plazas que, según sus cifras, hay vacantes en el Sergas y adoptar un "plan de choque" en Atención Primaria dotado de 2.000 millones de euros.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha celebrado que el Gobierno autonómico "por fin comienza a rectificar" sus políticas, con medidas como el contrato de uno a tres años para médicos de familia y pediatras anunciado por la Consellería de Sanidade. Sin embargo, ha criticado que Galicia está "a una distancia sideral" de otras comunidades en materias como el número de médicos por habitante.

"LA POLÍTICA SANITARIA DE EMILIO PÉREZ TOURIÑO"

"Tiene que cambiar el diagnóstico y, por tanto, las políticas. Sea valiente, recupere los mejor de la política sanitaria de Emilio Pérez Touriño y seguro que usted acierta", le ha apremiado el diputado socialista, a lo que Feijóo ha respondido con un "tomo nota" irónico.

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha aludido a las dos "multitudinarias manifestaciones" convocadas en el último mes en Vigo y Santiago en defensa de este servicio público, ya que Galicia, según sus palabras, "vive en una situación de verdadero maltrato sanitario por la Xunta, no solo a los profesionales sino al conjunto de la ciudadanía".

En referencia a la comisión de investigación promovida por la oposición, el líder del partido instrumental ha insistido en que el PP "vetó de forma maliciosa la comparecencia de gente que era esencial para saber qué estaba ocurriendo con la sanidad pública". "Vetaron ustedes a las víctimas de los recortes", ha resumido.

Ante estas críticas, Feijóo se ha preguntado "a qué recortes se refería" Villares, ya que, tal y como ha proseguido, los derechos "que se recortan son en su organización" con "las luchas internas" de En Marea tras su proceso de renovación del pasado mes de diciembre, que agudizó la división interna entre la dirección, encabezada por el portavoz, y los críticos con esta.

"No voy a entrar en la trampa de cómo está su partido y de cómo están los enemigos políticos de dentro de su partido. Solamente tiene que mirar en los escaños que lo rodean: en el escaño que le rodea (el portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez) se quiere ir con Bildu y el BNG a las europeas, y el siguiente escaño (la exsecretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos) no quiere saber nada de las mareas. Y los alcaldes de las mareas no quieren saber nada de usted", ha esgrimido el presidente de la Xunta.

"POLÍTICAS SANITARIAS BOLIVARIANAS"

Además, también ha arremetido contra la diputada de En Marea, coordinadora nacional de Esquerda Unida y vicepresidenta segunda del Parlamento, Eva Solla, quien en una ocasión compareció en la tribuna con una camiseta en la que se leía 'Chávez, te lo juro, voto por Maduro'.

"¿Cómo se puede defender la sanidad pública en Galicia y simultáneamente defender el régimen chavista? (...) El único derecho social que hay en Venezuela es el derecho a la miseria, señorías. Por eso nosotros nunca vamos a compartir sus políticas sanitarias, porque sus políticas sanitarias bolivarianas no tienen nada que ver con las políticas de un pueblo libre que vota y respeta al Parlamento", ha sentenciado.

También Leiceaga ha aludido a la situación de Venezuela, censurando que tanto Feijóo como el Partido Popular se comportaron "como Maduro, impidiendo que los opositores a su política pudiesen expresarse" en la comisión de investigación.

EL AÑO "CON MÁS PRESUPUESTO QUE NUNCA" PARA SANIDAD

Asimismo, el líder del Ejecutivo autonómico ha reivindicado que 2019 es el año en que la sanidad gallega cuenta "con más presupuesto que nunca", lo que ha cifrado en 4.000 millones, "un 10 por ciento más que cuando gobernaba el bipartito, teniendo 1.000 millones de euros menos de presupuesto" general para toda la Comunidad. "¿De qué se nos acusa? De mejorar la sanidad pública. Acepto la acusación", ha bromeado.

Sin embargo, el presidente del Gobierno gallego ha reiterado su petición de convocar más plazas MIR ante el "déficit" de facultativos en España, lo que ya fue rechazado por el Ejecutivo central: "¿Se dedica a algo el Ministerio de Sanidad socialista?".

A ello, el portavoz socialista le ha afeado que esta postura de la Xunta es de "hace unos meses", tras la moción de censura que permitió la salida de Mariano Rajoy de La Moncloa. "¿Cuándo solicitaron ustedes la ampliación de los MIR? ¿En el año uno de su Gobierno, en el año tres, en el año cinco, en el año siete? ¿O fue hace unos meses?", ha preguntado Leiceaga.

Así las cosas, Feijóo ha valorado que en los años de gobierno de PSdeG y BNG, de acuerdo con sus cifras, se construyeron "solo cuatro centros de salud", mientras que el Ejecutivo autonómico del PP lleva "54" desde el año 2009. Seguidamente, ha acusado al bipartito de dejar las "mayores listas de espera de la historia" y "no invertir en tecnología" sanitaria.