El presidente gallego admite que la campaña se verá afectada

Subraya que se "irá viendo la evolución" del virus y se adoptarán "medidas proporcionadas" según aconsejen las autoridades sanitarias

LUGO / A CORUÑA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La precampaña y la campaña de las elecciones del próximo 5 de abril se verán afectadas por la crisis del Coronavirus. Así lo ha reconocido, en declaraciones en sendos actos en Lugo y A Coruña, el presidente gallego y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, quien ha explicado que el comité de campaña del PPdeG analizará la conveniencia de suspender algún acto. En concreto, los populares tenían previsto uno multitudinario en O Pino (A Coruña) para este sábado.

En A Coruña, Feijóo ha admitido "preocupación", aunque ha enviado un mensaje de tranquilidad y ha subrayado que "hay que estar ocupados". A modo de ejemplo, ha subrayado que él mismo presidirá en la tarde de este martes el comité de su Ejecutivo que aborda la situación de forma transversal y con la implicación de todos los departamentos.

Además, ha aludido al contacto con las autoridades sanitarias de la Administración central y ha recordado que, tras hablar en la pasada jornada con el presidente estatal, Pedro Sánchez, la Xunta está pendiente de las decisiones que se concreten en el Consejo de Ministros. "De momento, no hay ninguna información destacable, pero lo lógico es mirar, ver, observar y analizar, y posteriormente valorar cualquier medida que podamos adoptar", ha subrayado.

"De momento no tenemos ninguna decisión al respecto y seguimos los criterios de prudencia que conocemos todos: información, prevención, higiene e información en tiempo real de afectados sospechosos y confirmados", ha agregado, antes de aludir al aumento del personal y del material para tratar de combatir la incidencia del virus.

Feijóo ha esgrimido que la Xunta actuará en la línea de lo que recomienden las autoridades sanitarias ante un problema que "lamentablemente castiga a España ya de forma notable". Y es que, aunque "la prevalencia hoy en Galicia es inferior" a otras zonas de España, esto no significa que la Comunidad no pueda registrar "problemas" en las próximas semanas.

En este punto, se ha reafirmado en "ir viendo la evolución" para "anunciar medidas proporcionadas". "Lo primero", bajo su punto de vista, "es la salud". "Y el resto es secundario", ha apostillado.

¿ELECCIONES SIN MÍTINES?

Preguntado acerca de si es posible que haya elecciones sin mítines de campaña, ha replicado que "no" lo sabe. "Pues no lo sé, nunca se ha dado este hecho ni una situación así. En Francia hay elecciones municipales y de momento se mantienen", ha esgrimido.

A renglón seguido, ha precisado que, en todo caso, "es cierto" que habrá que tomar decisiones y se ha referido a un acto que el PPdeG tenía previsto para el próximo sábado en el que se esperaba una asistencia de más de 4.000 personas --en la localidad de O Pino, según han concretado posteriormente fuentes populares--. Este acto, que se ha celebrado en varios años previos, tenía formato de 'romería' al estilo de otras citas multitudinarias típicas de la época de Manuel Frga.

"En las próximas horas tomaremos una decisión, que anunciaremos de forma inmediata", ha señalado Feijóo, tras remarcar: "El PP está escuchando y viendo las propuestas que nos transfieran hoy las autoridades sanitarias de la Administración central".

"NO ES ALARMANTE EN GALICIA"

"Vamos a ir viendo cómo va este asunto. Es evidente que está afectando a la campaña electoral y en los próximos días vamos a ir viendo cual es la evolución en el País Vasco, y cómo puede influirnos aquí e incluso el comité de campaña valorará que actos no tienen problema y podemos seguir manteniendo, y sin embargo que actos podemos valorar sí continúan o no continúan", había dicho Feijóo previamente en un acto de precampaña en Lugo.

"La colaboración con el Ministerio de Sanidad sigue intensa, hoy se van a tomar medidas en el Consejo de Ministros y esas medidas van a afectar al conjunto del país y en base a las medidas y a la evolución en los próximos días seguiremos informando y tomando decisiones", ha manifestado el jefe del Ejecutivo autonómico.

"Tenemos que mandar un mensaje muy claro, tenemos un problema de salud pública, la respuesta es que sí. Ese problema en Galicia no es alarmante y también es verdad, pero es un problema, y los problemas hay, primero, que admitirlos y en segundo lugar hacer un buen diagnóstico de los mismos y hacer un tratamiento. El problema existe, tenemos un diagnóstico, que Galicia es uno de los lugares con menos afectación del virus. Eso no significa que en las próximas semanas podamos tener repuntes como han tenido otros territorios que hace unas semanas no tenían mayor preocupación y hoy sí que están preocupados", ha remarcado.

También ha insistido en que "es verdad que Galicia está en una situación más benigna que el resto de España". "Pero no les oculto que estamos preocupados porque el impacto que está teniendo en todo el país es un impacto potente y España ya está en una situación más preocupante que en las últimas semanas", ha confesado.

Feijoo ha avanzado que seguirán "trabajando, y seguir informando a la población en tiempo real, seguir incrementando esa plantilla y seguir reforzándola y también valoraremos incrementar algún aparataje, no más que por que lo necesitemos hoy sino para prevenir en su caso algunos problemas que podamos tener en el futuro".

Finalmente, ha apelado a llamar a los teléfonos habilitados con tal fin y ha insistido en que las autoridades gallegas no están "alarmadas", pero sí "alertadas".

"Pedimos sosiego y calma pero también pedimos que la gente evite desplazamientos a lugares donde ese virus tiene mayor prevalencia, y sobre todo la gente mayor que esté activada y en contacto con los servicios sanitarios", ha concluido.