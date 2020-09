Feijóo asegura que él dimitiría si fuera Jácome y que el PP hará "todo lo que pueda" por la gobernabilidad de Ourense

Avala la suspensión temporal del pacto con D.O. por parte del PP en la ciudad: "No podemos participar en esta situación del desgobierno"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que él dimitiría si estuviera en la situación del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana --D.O.--), al tiempo que ha garantizado que los populares harán "todo lo que puedan" por garantizar la gobernabilidad en la ciudad.

"No puedo dar clase de lo que tienen que hacer los demás, si no de lo que haría yo. Si yo estuviera en la situación del alcalde, sin grupo mayoritario, sin poder tomar decisiones y acuerdos, ni reunir a la comisión de gobierno, yo no sería un estorbo para la ciudad a la que tanto quiero y tenemos que servir", ha aseverado, en declaraciones a los medios en un acto en Ourense.

El también líder del PP gallego ha subrayado que Ourense "merece un gobierno estable, que se entienda entre sí". "Un gobierno estable que no se está dando y que pedimos todos que se restablezca", ha remarcado, antes de incidir en que "no se puede mirar para otro lado" y que "no cabe alternativa que no sea restablecer la gobernabilidad, así como el funcionamiento ordinario del pleno, de la comisión de gobierno y de la ciudad".

"Los ciudadanos de Ourense merecen tener garantía de gobierno y haremos todo lo que podamos sabiendo que estamos ante una autonomía local que tiene una normativa que le da la responsabilidad de solucionar estos problemas", ha remarcado.

A renglón seguido, ha precisado que los problemas se crearon en el seno de Democracia Ourensana, que "tiene la obligación de buscar una solución para solventar los problemas que la ciudad no merece".

AVAL A LA RUPTURA TEMPORAL DEL PACTO

Finalmente, aunque ha esgrimido que corresponde a sus compañeros en el ámbito local adoptar las decisiones que correspondan, ha avalado el paso dado por el PP local con la suspensión temporal del pacto con Jácome. Bajo su punto de vista, se lanzó "un mensaje claro": que el PP no puede "participar de una situación de desgobierno y descomposición" del grupo de Democracia Ourensana.

"Y suspendemos la colaboración y la coalición de gobierno porque no se están dando las circunstancias para poder mantenerlo. Esa es la responsabilidad de todos los compañeros de Ourense, que suscribo plenamente", ha concluido.