Feijóo descarta reactivar la emergencia sanitaria, pero le preocupa la evolución, con el foco en Ourense y Vigo

Llama a "no abusar" de eventos en espacios cerrados y avisa también: "Si vamos a hacer muchas concentraciones en la calle, el peligro aumentará"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "no" contempla por el momento reactivar la emergencia sanitaria porque, pese a que ve a España metida "en la sexta ola" y a Galicia "en la quinta", no considera la situación equiparable a otros momentos de la pandemia, sobre todo en lo que respecta a las cifras de hospitalización. Eso sí, con el foco en Ourense y Vigo, ha advertido de que una evolución negativa puede acarrear "ingresos y disgustos" elevando la presión asistencial.

Así, si bien ha defendido que en Galicia se da por ahora una situación de "tranquilidad sanitaria", también ha alertado de que el Ejecutivo ve "comportamientos individuales y colectivos muy preocupantes" pese a que "el virus sigue existiendo" y la vacuna "no acredita el 100% de seguridad".

"Nos preocupa el aumento de la presión de la UCI en Ourense y el aumento de la positividad en otras ciudades de Galicia (posteriormente concretó que se refería a Vigo, con una tasa que ha llegado a situarse en torno al 10%, muy por encima de la media gallega)", ha esgrimido, antes de añadir que, aunque de momento no tiene consencuencias en la hospitalización, sí podría "tener impacto en las próximas semanas" si la situación "sigue así".

En todo caso, ha insistido en que no pretende ser "alarmista" y se ha reafirmado en que, aunque no puede prever qué sucederá en las próximas semanas, hay pasos que podrían favorecer una mejora. Por ejemplo, ha recordado que ya está implantado el certificado covid para las visitas hospitalarias y que este mismo jueves se ha pedido autorización al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para ampliar su uso a la hostelería en los términos acordados con el sector.

Además, ha recordado que se han incrementado los cribados y hay indicativos que aportan "esperanza", como que ya se ha autorizado la vacunación del colectivo de 5 a 11 años, que está actuando como transmisor en este momento hacia sus mayores, y que también se avanza en la dosis de refuerzo cada vez en franjas etarias inferiores.

"SI VAMOS A HACER MUCHAS CONCENTRACIONES, AUMENTARÁ EL PELIGRO"

A todo ello, ha advertido, habrá que sumar la responsabilidad individual y colectiva, mantener la higiene de manos, el correcto uso de la mascarilla y todas las medidas de precaución precisas. Según Feijóo, es preciso recuperar "las cautelas" y evitar un exceso de relajación que ha derivado, a su modo de ver, en comportamientos "preocupantes".

Pese a ser preguntado en varias ocasiones, ha evitado pronunciarse sobre si es conveniente en esta coyuntura hacer, por ejemplo, las cabalgatas de Reyes, aunque ha pedido actuar con prudencia y ha vuelto a recordar que en Ourense por ejemplo, los 'magostos' contribuyeron a empeorar la evolución epidemiológica.

"No sé cómo va a evolucionar esto. No me atrevo a decir si va a empeorar o no, pero llevamos dos semanas con una incidencia negativa en el número de infectados, que no en el de ingresados. Aún así, lo lógico es que, si aumentan los infectados, suban los ingresados", ha avisado, antes de hacer un llamamiento a "no abusar de eventos mayoritarios en el interior y a no provocar movimientos de gran concentración de personas en el exterior".

"Si vamos a hacer muchas concentraciones en la calle, el peligro no disminuirá, aumentará", ha advertido.