Financiación autonómica, falta de médicos, AP-9 y la gestión de recursos naturales copan el próximo pleno en O Hórreo

Comparecerá la conselleira de Vivenda en una sesión en la que la oposición pedirá la devolución de la ley de recursos naturales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gestión de los recursos naturales gallegos, la reformulación del sistema de financiación autonómica, la problemática de la cobertura de puestos de médico en sanidad durante la época estival o la situación de la AP-9 serán los grandes temas sobre los que versará una nueva sesión del pleno del Parlamento de Galicia, que tendrá lugar los días 25 y 26 de junio.

El orden del día para la última sesión del mes de junio ha sido fijada en la reunión de la junta de portavoces celebrada en la mañana de este martes y de la que se ha ausentado el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, integrado en el grupo mixto.

Será un pleno ordinario en el que se estrenará como conselleira compareciente la responsable de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. Y lo hará antes después del debate de dos textos legislativos sobre un mismo asunto: la gestión de los recursos naturales de Galicia.

Así, llega a la Cámara la ley de recursos naturales aprobada por el Gobierno gallego de Alfonso Rueda semanas antes del final de la pasada legislatura y que inicia ahora su camino parlamentario con el debate de dos enmiendas de devolución presentadas por PSdeG y BNG.

Los nacionalistas también presentan su propia propuesta legislativa para gestionar los recursos naturales a través de la creación de una empresa pública, según ha avanzado la viceportavoz frentista, Olalla Rodil, quien ha emplazado a la celebración de unas jornadas este miércoles en las que los nacionalistas desgranarán los detalles de su proposición normativa.

SESIÓN DE CONTROL

Financiación autonómica y sanidad son los temas elegidos por los portavoces de la oposición para su enfrentamiento quincenal con el presidente gallego, Alfonso Rueda, en la sesión de control.

La nacionalista Ana Pontón cuestionará a Rueda sobre los pasos para reclamar una financiación "más justa" para Galicia, mientras que el socialista José Ramón Gómez Besteiro confrontará con el popular sobre los problemas para la cobertura de puestos en el Servizo Galego de Saúde.

AP-9, DE NUEVO EN EL FOCO

Una semana después de la admisión a trámite en el Congreso del cuarto intento legislativo del Parlamento gallego para lograr la transferencia de la AP-9, la autopista volverá a tener protagonismo en una nueva sesión del Legislativo gallego.

Y lo hará por partido doble, ya que el PP empleará una de sus preguntas orales al Gobierno gallego para cuestionar sobre su opinión ante las "desconfianza" generada, según el portavoz parlamentario popular, Alberto Pazos Couñago, tras las últimas manifestaciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, acerca del coste de un hipotético rescate y traspaso para su gestión desde la Administración autonómica.

Por su parte, el BNG presenta una proposición no de ley con la que quieren recabar el apoyo del Pazo do Hórreo en aras de demandar la elaboración de informes que cuantifiquen, en un plazo máximo de tres meses, las cifras "reales" sobre el desembolso económico que supondría el rescate de la Autopista do Atlántico.

Los socialistas también traerán al debate parlamentario los peajes que se pagan en las autopistas gallegas, en su caso, para reclamar, a través de otra iniciativa de impulso, que la Xunta adopte en las autopistas autonómicas las rebajas aplicadas en la AP-9 por el Gobierno central, como ha señalado la diputada del PSdeG Elena Espinosa.

PP: AESIA, DEPORTE Y FINANCIACIÓN

Como ha señalado Pazos Couñago, los puntos incluidos por el grupo mayoritario en el Pazo do Hórreo incluyen dos proposiciones no de ley con las que quieren, por un lado, reclamar que el Estado cuente con Galicia y las comunidades autónomas en la gestión directiva de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) --que tendrá sede en A Coruña-- y, por otro, que la Xunta acuerde con ayuntamientos y diputaciones un plan para la apertura de las instalaciones deportivas a la sociedad en general.

Por otra parte, cuestionará al Ejecutivo que sustenta con su mayoría absoluta por la reforma del modelo de financiación y las ayudas concedidas a los deportistas gallegos que participarán en los Juegos Olímpicos de París de este verano.

BNG: "DESCONGELAR" COMISIÓN DE FINANCIACIÓN

Por su parte, el BNG llevará al pleno una moción con la que pretende demandar que se "descongele" la comisión de estudio creada en el Parlamento gallego en la última legislatura sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, al tiempo que exigirá a la Xunta que abra una "negociación directa" con el Gobierno central que permita "defender los intereses del país".

Las iniciativas del grupo frentista se completan con varias puntos centrados en la situación de la sanidad, especialmente, con el cierre del centro de salud de Doiras, en el municipio lugués de Cervantes.

PSDEG: LGTBI, DEPORTE FEMENINO Y LETRADOS DE OFICIO

Por último, los socialistas pedirán a través de una proposición no de ley que la Xunta aumente su compromiso con el impulso del deporte femenino, al tiempo que pedirá explicaciones, vía pregunta urgente, sobre las medidas para la protección desde la Administración autonómica con el colectivo LGTBI.

Asimismo, como ha apuntado Espinosa, el tercer grupo de la Cámara también pondrá el foco en la situación de los abogados del turno de oficio y preguntará a la Xunta cómo está el proceso de adquisión de los terrenos del parque natural Fragas do Eume.