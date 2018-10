Fomento deja todavía en el aire el traspaso de la AP-9

Publicado 03/10/2018 21:07:11 CET

La conexión del AVE con la comunidad estará lista a finales de 2019, pero "una cosa es terminar las obras y otra la puesta en servicio"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha ratificado "todos los compromisos" del anterior Gobierno central con Galicia, en un escenario en el que el traspaso de la autopista AP-9 a la comunidad todavía sigue en el aire y en el que está previsto que las obras del AVE acaben a finales de 2019. Pero "una cosa es terminar las obras y otra la puesta en servicio", según ha recalcado el titular del ministerio.

Ábalos se ha reunido este miércoles en Santiago con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante algo más de dos horas. En la línea de lo que le trasladó en su día al jefe del Ejecutivo gallego el presidente socialista, Pedro Sánchez, ha mantenido el plazo de finales de 2019 para la conexión de la alta velocidad con Galicia, si bien ha hecho hincapié en que "todavía" no se tiene el material rodante y en que los viajes con usuarios empezarán en algún mes de 2020 que aún no se puede determinar.

En este sentido, en la rueda de prensa conjunta de después del encuentro, el ministro ha subrayado la necesidad de aplicar los sistemas de seguridad y las "nuevas exigencias comunitarias", que ahora "son distintas". "Y ustedes pueden entender por qué", ha destacado. En julio de 2013, un tren Alvia descarriló a la entrada de Compostela, lo que dejó 80 muertos y más de un centenar de heridos.

En lo relativo a la transferencia de la autopista AP-9, cuyo debate en el Congreso vetó el Gobierno de Mariano Rajoy, Ábalos ha ratificado que el Ejecutivo de Sánchez no mantiene "ninguna posición contraria", pese a que es una posición "tradicional" del ministerio que dirige el no ser favorable a la transferencia de autopistas que unen "elementos estratégicos".

El responsable de Fomento también, a preguntas de los periodistas, ha dejado claro que el Gobierno "no está en condiciones de ir rescatando nada", cuando la iniciativa que se desbloqueó en el Congreso recoge ese punto. Y aún no "cerrado" a la "posibilidad" del traspaso de la titularidad, ha abogado por que la decisión "no sea arbitraria en el contexto de descentralización" del conjunto estatal.

A este respecto, también en la comparecencia, Feijóo le ha insistido en que la AP-9 "nace y muere en Galicia" y en que la autopista "no entra en Portugal", por lo que ha esperado "seguir avanzando" en la comisión de seguimiento que, según ha informado el titular de Fomento, será convocada la semana que viene.

"RELANZAMIENTO" DEL CORREDOR

En esta línea, Feijóo ha resaltado que le "tranquiliza" lo escuchado en boca del responsable de Fomento sobre el AVE y también sobre el corredor atlántico de mercancías, cuyo plan director, según Ábalos, será presentado próximamente para dar un "relanzamiento" al proyecto, tras la inclusión de los principales puertos gallegos. Este corredor es "igualmente importante que el mediterráneo", ha dicho el dirigente del PSOE.

Todavía sobre el AVE, José Luis Ábalos ha trasladado un cronograma a Feijóo que fija en una hora la reducción en 2019 y en dos en 2020 del tiempo de conexión entre Madrid y Galicia.

Por su parte, Feijóo ha hecho alusión a otros asuntos como las estaciones intermodales, el impacto que tendrá la alta velocidad sobre el tráfico aéreo (sobre lo que trasladará un estudio al presidente de Aena) y autovías como la de Vigo-O Porriño y la de A Mariña de Lugo.