Foro La Toja señala el análisis del plan de Trump para Gaza como uno de los puntos de "especial interés" de esta edición

PONTEVEDRA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que se celebra entre este jueves y el sábado en la Illa da Toxa (Pontevedra), destaca que la actualidad internacional, marcada por el plan para Gaza presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá "un especial interés" en la séptima edición del encuentro, con la conversación prevista entre el exprimer ministro israelí Ehud Olmert y el activista palestino Samer Sinijlawi.

En declaraciones a la revista 'Agenda Pública', con motivo del Foro La Toja, el exprimer ministro israelí evalúa positivamente el plan de paz para la zona presentado por Trump. Olmert y Sinijlawi mantendrán un diálogo moderado por Pablo García Berdoy.

El rey Felipe VI inaugurará este jueves esta edición del Foro La Toja, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. En el acto de apertura se hará entrega del Premio 'Foro La Toja-Josep Piqué' a los "padres de la Constitución", Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent.

El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, Michel Ignatieff; el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo; y el ex-ajedrecista Garry Kasparov, son algunas de las personalidades que este año participarán en las jornadas, en las que también participará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.