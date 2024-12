Fundación Galega Contra o Narcotráfico alerta de la "escasa percepción de riesgo" entre jóvenes: "No progresamos"

El presidente pide en el Congreso revisar la ley de enjuiciamiento criminal: "Los grandes capos no se reinsertan"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Galega Contra o Narcotráfico, Manuel Antonio Couceiro, ha animado a los grupos parlamentarios a unirse en torno a la lucha contra el narcotráfico y ha alertado sobre la "escasa percepción de riesgo" de lo que supone la droga, especialmente entre los más jóvenes. "Hemos llegado a un punto en el que no se progresa", ha asegurado.

Couceiro ha comparecido este lunes ante la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, donde ha insistido en que el narcotráfico es una "lacra" que "supone una auténtica amenaza para el bienestar".

"Esto no es una cuestión de conservadores o progresistas, sino de salud, de jóvenes, de familias rotas (...). Es una situación que nos apela a todos. No tiene colores. Nuestra responsabilidad es ayudar a encontrar soluciones al grave peligro que enfrentamos", ha afirmado, recordando además que al 'narco' "no le importan las vidas de los demás", sino "lucrarse".

Si bien Couceiro ha reconocido los "meritorios e incuestionables avances logrados históricamente en España" en la lucha antidroga, ha apuntado que la sensación en las organizaciones que trabajan en este ámbito es que se ha llegado a "un punto en el no se progresa".

"Muy al contrario, desde hace un tiempo observamos un escenario sumamente preocupante, que amenaza de lleno los niveles de bienestar, salud y vida alcanzados con tanto esfuerzo en Europa y en España, en particular (...). Hay más droga y más violencia que nunca", ha advertido.

Ante esta situación, Couceiro ha insistido en animar a los grupos parlamentarios a unirse en torno a esta lucha. "Lo que hagamos hoy nosotros, en estas legislaturas, en nuestros trabajos, de eso depende el futuro de nuestros hijos y nietos", ha remarcado.

UNA VEINTENA DE PROPUESTAS

Considera el presidente de la fundación que uno de los principales problemas es la "escasa percepción de riesgo" por parte de la sociedad en cuanto a, principalmente, determinadas drogas. Y también en esta línea y respecto a los más jóvenes, ha alertado sobre la simpatía que despiertan entre ellos. "Dicen: 'yo quiero ser narco'. Tienen chicas, dinero... y eso es un problema", ha señalado.

En contraste con lo que ha calificado de escenario "desfavorable", ha reivindicado el "excelente" trabajo que realizan la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Vigilancia Aduanera, junto a jueces y fiscales.

Tras exponer su análisis de la situación, Couceiro ha procedido a explicar algunas de las 20 iniciativas que la fundación propone para luchar contra el narcotráfico.

Así, ha animado a "reaccionar política y socialmente", de forma que este tema "esté en la agenda política" y no solo en momentos puntuales, como puede ser cuando se desmantela un laboratorio, cuando aparece un submarino o con el suceso de Barbate. "Debemos poner en sordina a la sociedad para que no se duerma. Hay que colaborar e implicarse. Necesitamos una reacción social ya", ha instado.

En esta línea, ha solicitado una estrategia nacional y planes especiales de lucha contra el narcotráfico, "una estrategia común que deberá implantarse en toda España y, en especial, en aquellos territorios que sufren más el problema como Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía y Galicia".

Estas medidas, ha continuado, deben adaptarse a las características de cada territorio, algo que ya se contemplaba en la Estrategia Nacional del Crimen Organizado 2019-2023. "La nueva estrategia no está hecha todavía. Hay que ponerse las pilas ahí", ha apostillado.

ATENCIÓN "PREFERENTE" A GALICIA Y TASA DE REINCIDENCIA

Asimismo, ha afirmado que Galicia necesita "atención preferente y prioritaria", dado que es el lugar "preferente" de entrada de cocaína, "y ahora también de producción propia". Y respecto a esto, ha puntualizado que no se trata de "redistribuir" los efectivos disponibles, "lo que sería destapar un santo para tapar otro", sino de destinar más; "invertir, no gastar".

Otro de los temas abordados por Couceiro es la "elevada" tasa de reincidencia de este tipo de delincuentes. Aunque ha comentado que cree en la reinserción, especialmente de los 'pequeños capos', ha aseverado que los grandes narcos "no cambian". "Hay que atender a las tasas de reincidencia, que delinquen una y otra vez mientras esperan juicio, desde casas embargadas", ha relatado.

Aún con derechos a beneficios penitenciarios, considera que habría que ser más restrictivo y, entre otros, introducir el agravante de reincidencia en el código penal, aumentar progresivamente las penas según la reincidencia, impulsar la utilización de los dispositivos de seguimiento e implantar programas de reinserción psicosocial y laboral para los 'capos primerizos', "chicos jóvenes a los que dar la oportunidad de dejar ese mundo".

Sobre esto, ha pedido "atacar la vía patrimonial", es decir, intensificar los decomisos de bienes inmuebles, que es lo que "más les duele" y que puede servir, además, para educar a los jóvenes que puedan verse tentados de seguir esa senda.

"También hay que darle una vuelta a la intervención de las comunicaciones y dispositivos de localización, que se han convertido en un calvario para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha señalado.

Sobre esto, ha indicado que la regulación actual "dificulta notablemente, cuando no impide", a las fuerzas del orden hacer su trabajo, "con una exigencia probatoria y de burocracia difícilmente comprensible".

SUPRIMIR LA OBLIGACIÓN DE DESVELAR MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Pide también que la información sobre la investigación realizada no ponga "en peligro" las operaciones al ofrecer "datos de incalculable valor para los narcotraficantes y para sus abogados, y condicionando seriamente el trabajo futuro en otras operaciones". "Es necesario hacer compatible el derecho de la defensa y el derecho a un juicio justo con la preservación de la confidencialidad de los métodos y técnicas policiales", ha animado.

Para ello, proponen la supresión de la obligación de desvelar los métodos y técnicas empleados durante la instrucción de la causa. Más concretamente, que esta información se facilite al juez y fiscal competentes, "pero no a las defensas".

También en lo que respecta al proceso judicial, ha criticado los "constantes recursos que entorpecen y dilatan las causas". "Proponemos como solución acotar a momentos puntuales las posibilidades de interposición de recursos y otras medidas procesales que puedan dilatar los procedimientos, respetando, por supuesto, los derechos del encausado, pero evitando las tácticas dilatorias que rozan ya un poquito el insulto y la tontería".

Por último, ha instado a "agilizar y actualizar" la Administración de Justicia y a implantar la especialización, por lo que proponen que haya unidades judiciales especializadas en narcotráfico, sobre todo en zonas y territorios "calientes".

Todo esto lo ha resumido Couceiro en la necesidad de una nueva ley de enjuiciamiento criminal. "Necesitamos diseñar una norma contemporánea que acabe con las múltiples carencias de la vigente y responda a las nuevas características de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales", ha afirmado.

LEGALIZACIÓN SOLO CON FINES MÉDICOS

Preguntado por uno de los grupos parlamentarios sobre su postura respecto a una posible legalización de algunos tipos de droga, Couceiro se ha mostrado firme y ha defendido que solo para aquellas que respalde "la evidencia científica". "Lo que diga el médico, va a misa", ha señalado.