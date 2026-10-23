Galiza Nova se muestra "orgullosa" de la querella de Vox: "Significa que lo estamos haciendo bien"

Un grupo de personas durante una concentración contra la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, a 21 de octubre de 2026, en A Coruña, Galicia. - M. Dylan - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Galiza Nova, Artai Gabiáns, ha asegurado que la organización que lidera está "orgullosa" de la querella anunciada este viernes por Vox con motivo de la protesta del miércoles contra un acto que la formación celebró en la Praza de María Pita, en A Coruña, y tras la que se produjeron disturbios entre manifestantes y Policía Nacional que acabaron con detenidos y heridos.

"Queremos decirlo alto y claro: estamos orgullosas de que Vox se querelle contra Galiza Nova; de que una organización homófoba y racista nos ataque. Eso significa que lo estamos haciendo bien, que estamos en su lado contrario, en el lado de la igualdad, de los derechos y de las libertades sociales", ha reivindicado Gabiáns en una rueda de prensa.

Así, ha vuelto a defender que se trató de una convocatoria "pacífica" con la que la organización juvenil del BNG pretendía "ejemplificar el rechazo mayoritario de la sociedad gallega" a las ideas "intolerantes" de Vox.

Por eso, ha hecho un llamamiento a movilizarse el domingo en las siete ciudades gallegas "contra la represión policial" y para volver a reivindicar que en Galicia "las ideas fascistas no tienen cabida".

"No nos van a intimidar con denuncias y con amenazas. Si lo que les molesta es una juventud gallega organizada, combativa y dispuesta a defender los derechos de nuestro pueblo, nos van a tener enfrente", ha subrayado Artai Gabiáns.

En esta línea, ha defendido las concentraciones contra la presencia en Galicia del partido que preside Santiago Abascal, ya que, en su opinión, debe ser "combatida" porque supone "un intento de hacer crecer las ideas de odio".

"AGRESIVIDAD POLICIAL"

En esta línea, ha culpado de los disturbios del miércoles a la "agresividad policial", defendiendo que Galiza Nova estableció desde un primer momento un servicio de orden y lideró "una movilización pacífica".

"Allí lo que hubo fue una agresividad por parte de la Policía. Horas antes pasábamos por la plaza para ver la situación y estaba rodeado de Policía donde escuchamos a policías diciendo que iban a repartir leña, de que hoy tocaba darle a estos rojos comunistas...", ha denunciado antes de señalar que antes de que empezasen las cargas los agentes "ya confrontaban" contra ellos.

En este punto, ha expuesto que le parece "preocupante" que el PP vaya de la mano "del ultraespañolismo más rancio de Vox" para condenar una protesta cuando, ha remarcado, "lo que se vio fue el reflejo mayoritario de la sociedad gallega" que "rechaza las ideas reaccionarias de Vox".

CONCENTRACIONES

Las concentraciones de este domingo se celebrarán en las siete ciudades gallegas a las 12.00 horas y contarán con el apoyo de la CIG, del BNG y del sindicato estudiantil Erguer.

En A Coruña, Pontevedra, Lugo y Ourense, la cita será frente a las subdelegaciones del Gobierno, mientras que en Santiago la movilización arrancará en Praza Roxa, en Vigo lo hará desde el Farol de Urzaiz y en Ferrol desde la Praza Amada García.

HUELGA 11N

Por otro lado, Artai Gabiáns también ha confirmado que la organización juvenil saldrá a las calles el 11 de noviembre ante la huelga general que convoca, entre otros sindicatos, la CIG.

"Nos implicaremos también en todo el trabajo de huelga, porque sabemos que los problemas de la juventud son consecuencia del fracaso del sistema capitalista y de la dependencia política a la que subordinan a Galicia", ha manifestado.