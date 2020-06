Gómez-Reino invita a PSdeG y BNG a presentar "un decálogo de gobierno" para visibilizar la alternativa a Feijóo

Favorable a "intervenir" si Alcoa no garantiza el empleo, Gómez-Reino cree que Feijóo "no terminará la legislatura"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Galicia en Común-Anova Mareas a la Presidencia de la Xunta, Antón Gómez-Reino, ha invitado a Partido Socialista y BNG a presentar "un decálogo de gobierno" para visualizar ante el electorado "progresista" la alternativa al actual titular del Ejecutivo autonómico y aspirante a la reelección, Alberto Núñez Feijóo.

Lo ha hecho durante el transcurso de un desayuno informativo telemático organizado por Nueva Economía Fórum en la mañana de este vienres, primera jornada de la campaña para las elecciones del 12 de julio tras las que Gómez-Reino confía en que se abra un período de "cambio" que sirva para "revertir los diez años de recortes y privatizaciones" que, según el de Podemos, han caracterizado los años de Feijóo en la Xunta.

Cuestionado sobre esa posible alternativa, el candidato de la alianza entre Podemos, EU, Anova, Compostela Aberta y Marea Atlántica ha señalado que sería "un gobierno de tres almas y una cabeza" protagonizado por ellos, PSdeG y BNG.

Gómez-Reino se ha dirigido a los candidatos de Partido Socialista, Gonzalo Caballero, y Bloque, Ana Pontón, para invitarlos a presentar ante los gallegos un "decálogo de gobierno" que marque las "medidas fundamentales" que servirían de base para ese hipótetico gobierno "de cambio".

"En Galicia sí o sí tiene que haber un gobierno de coalición", ha señalado el candidato de En Común, que ha destacado la "tradición" de gobiernos mixtos en la comunidad gallega, "algo completamente normalizado" y que sitúa a Galicia "por delante" de otros territorios del Estado "al nivel de democracias europeas".

"FEIJÓO NO TERMINARÁ LA LEGISLATURA"

Buena parte del tiempo del desayuno informativo se ha dedicado al análisis de la gestión de la pandemia y la situación económica de Galicia, marcada, según Gómez-Reino, por la "inacción" y las "políticas de privatización y recortes" que atribuye a Núñez Feijóo y que llama a "revertir" a partir del 12 de julio.

Un Feijóo que, para el diputado de Unidas Podemos en el Congreso, "no terminará la legislatura" en caso de que revalide su gobierno porque, dice, su "proyecto pasa por hacer política a nivel estatal".

En este sentido, ha insistido en que la "clave" en este proceso electoral es la movilización del electorado que "quiere cambio". "Si la gente vota, Feijóo pierde", ha sentenciado Gómez-Reino, que compromete un gobierno "dinámico, progresista y transformador" que "siga el ejemplo del Estado" para "situar las personas, la protección social y los cuidados en el centro de la acción política".

CORONAVIRUS

Cuestionado sobre la gestión del coronavirus, Gómez-Reino ha apuntado que el balance de Xunta y Gobierno central es "asimétrico", puesto que, a su juicio, mientras el Estado "tomó todas sus decisiones en función de criterios sanitarios y científicos" y con el "escudo social" como prioridad, el Ejecutivo autonómico estuvo "ausente" y "no ha ejercido sus competencias".

"En la Xunta no se hizo algo fundamental que es buscar consensos; y eso hace la respuesta menos fuerte, menos legitimada", ha incidido, antes de hacer un llamamiento a que la sociedad sea "muy cauta" para evitar posibles rebrotes. "No nos podríamos permitir como sociedad volver a una situación de confinamiento", ha apostillado.

ALCOA

En cuanto a la situación de Alcoa San Cibrao, Gómez-Reino propone una "intervención decidida" del Estado para "no dejar caer" a los trabajadores de una empresa que, como ha recordado, ha recibido "ingentes ayudas públicas".

"La Xunta del PP de Feijóo no hizo nada en diez años y está dejando caer Alcoa San Cibrao. Son cómplices de la destrucción de más de 500 empleos directos y muchos más indirectos con dramáticas consecuencias para cientos y cientos de familias gallegas", ha aseverado Gómez Reino.

"Alcoa no quiere vender (la planta) porque no quiere dejar un competidor. No es sólo una cuestión del precio de la energía, es la decisión de una multinacional", ha espetado el candidato que afirma que Galicia En Común ha demandado "un esfuerzo" al Ministerio de Industria, al tiempo que ha mostrado su convencimiento en que el Gobierno central va a adoptar "alguna medida para dar soluciones a las electrointensivas"

"Si no se consigue que, a pesar de dar unas buenas condiciones a Alcoa, que es una multinacional no tiene ni país ni alma, no garantiza los puestos de trabajo, habrá que intervenir", ha sentenciado Gómez-Reino.