Gonzalo Caballero descarta presentarse a las primarias del PSdeG: "No se dan las condiciones"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El que fuera jefe de filas del PsdeG entre 2017 y 2021, Gonzalo Caballero, ha descartado presentarse a las primarias que la formación celebra para renovar su dirección al considerar que "no se dan las condiciones" por la acumulación de cargos del aparato en torno a la candidatura de Besteiro, un hecho que considera que impide que el partido pueda afrontar la renovación que necesita.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios este jueves en la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela, donde ha sostenido que "el cambio que no es posible liderar en estos momentos, será posible en los próximos porque el derrumbe electoral no puede ser persistente de forma continua".

El político vigués, que ha comparecido ante la presa acompañado de militantes de todas las provincias, ha calificado de "desastre" la situación actual del partido pero ha incidido en que "la concentración de altos cuadros municipales y provinciales", así como de Ferraz en torno a la candidatura de Besteiro suponen un "tapón" para que pueda producirse la renovación que el PSdeG necesita para conectar con la ciudadanía.