Greenfiber evalúa "opciones técnicas" para la conexión de Altri y estudia presentar alegaciones al archivo de la Xunta

Archivo - Josè Pina, CEO de Altri - ALTRI/GREENFIBER - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Greenfiber, la empresa que impulsa el proyecto de Altri en la comarca de A Ulloa, ha avanzado que analiza "diferentes opciones técnicas" para la conexión a la red eléctrica, "independientemente de la planificación futura de Red Eléctrica Española", y ha trasladado que estudia presentar alegaciones al archivo de la iniciativa anunciado este viernes por la Xunta.

En un comunicado, la entidad ha insistido en que la decisión del Gobierno central de excluir la factoría de la planificación eléctrica tiene "un carácter político y no técnico", ya que "no se ha aportado ninguna explicación técnica que justificase esa exclusión".

Además, ha recordado que Greenfiber presentó alegaciones a esta planificación y que, hasta el momento, "no han recibido contestación por parte del Ministerio". En todo caso, ha avanzado que la empresa estudia otras "opciones técnicas" para la conexión a la red eléctrica.

En cuanto al procedimiento administrativo, la multinacional ha defendido que ha actuado desde el primer momento "con la máxima diligencia, aportando toda la documentación técnica que se le ha requerido".

De hecho, ha subrayado que "todavía está a la espera de una decisión de la Consellería de Medio Ambiente sobre la Autorización Ambiental Integrada (AAI)", algo que, ha señalado, "no depende de la conexión eléctrica".

Por otro lado, respecto a la comunicación de la Xunta sobre el inicio del procedimiento de archivo del expediente, Greenfiber ha explicado que "se reserva el derecho de presentar las alegaciones que considere oportunas".

Por último, la compañía ha insistido en "la madurez del proyecto", así como "el valor que puede aportar a la economía, el territorio y el sector forestal de Galicia". "Un valor reconocido por la UE, al otorgarle el sello STEP que lleva aparejada la consideración de proyecto estratégico para Europa", ha aseverado.