La Guardia Civil sigue pistas "prometedoras" para dar con el presunto asesino de la mujer de Baiona

Los investigadores creen que la expareja de la víctima puede seguir "por la zona"

PONTEVEDRA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada ha asegurado este lunes que la Guardia Civil sigue pistas "prometedoras" para dar con el presunto asesino de la joven de 36 años, Estela B. S., que fue localizada muerta en la vivienda de su expareja en la zona de As Ínsuas, en la parroquia baionesa de Belesar, en la madrugada del pasado viernes.

En declaraciones a los medios con motivo de la concentración que se ha realizado en Pontevedra, después de que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmase que la muerte de Estela ha sido un crimen machista, el teniente coronel Óscar Graña, jefe interino de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, ha indicado que "de momento" los investigadores creen que la expareja de la víctima, Humberto G.R., sigue por la zona. "Estamos buscando en la zona, intensificando la búsqueda en esa zona. Es conocedor de esa zona y pensamos que debe estar allí", ha remarcado.

El sospechoso tiene denuncias por violencia de género y, de hecho, el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo dictó el pasado mes de abril una orden de alejamiento de la víctima, que estaba registrada en el sistema de seguimiento VIOGEN, calificada como de "riesgo medio".

En la madrugada del pasado viernes, el propio Humberto llamó al 112 para informar de que se había encontrado a Estela a la puerta de su domicilio y que la había metido en la vivienda y tapado con una manta. Sin embargo, cuando llegaron los sanitarios (que solo pudieron confirmar el fallecimiento), el hombre huyó del lugar, alegando que no tenía nada que ver con la muerte de la chica y que él no iba a "comerse ese marrón".

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, por su parte, ha destacado el "esfuerzo" que está haciendo la Guardia Civil en la búsqueda de este sospechoso y ha confirmado que, en el dispositivo también participan la Policía Nacional, la Policía Local de Vigo y cuerpos portugueses.

"Las pistas prometedoras parece que están ahí", ha reiterado Abel Losada que, que ha querido ser cauto en sus declaraciones para "no interferir en absoluto en la investigación". Losada ha pedido "paciencia, especialmente a los medios, a la hora de favorecer que la Guardia Civil pueda hacer el trabajo de la manera más discreta posible".

"Estamos buscando a una persona que está huida y a la que no conviene darle ningún 'input' de cómo se está desarrollando el procedimiento", ha dicho Losada.

El teniente coronel Óscar Graña también ha apuntado que este cuerpo ha establecido "diferentes dispositivos de búsqueda". No tenemos constancia de que marchara a otra zona, aunque se alertó a Portugal y a la Policía Nacional en Vigo", ha reafirmado.

MINUTOS DE SILENCIO

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra ha acogido un minuto de silencio como expresión de condena y repulsa por el asesinato machista de esta mujer el pasado viernes en Baiona, una vez que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó que se trataba de un caso de violencia machista.

Según los datos del Ministerio de Igualdad, con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 40 en 2024 (4 de ellas en Galicia) y a 1.284 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 30 en 2024 y a 463 desde 2013.

En un comunicado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su más absoluta condena y rechazo ante este "asesinato machista" y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas. Tanto la ministra como la delegada piden "todos los esfuerzos" desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad "para llegar a tiempo y evitar más muertes".

Además de este acto de condena en Pontevedra, también ha habido concentraciones de repulsa convocadas por otras instituciones como la Delegación del Gobierno en Galicia, el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo.

En A Coruña, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha condenado este "brutal asesinato" que provoca "indignación y dolor", y ha trasladado su apoyo y el del Gobierno a los familiares y allegados de Estela, que "no están solos". "Este crimen no es solo un atentado contra una mujer, sino también contra toda la sociedad y contra los valores de la igualdad. No pararemos hasta erradicar la violencia contra las mujeres, (...) y hago un llamamiento a la ciudadanía para seguir luchando activamente contra este tipo de violencia. Solo con el compromiso y la implicación de todos podremos avanzar", ha proclamado.