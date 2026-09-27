Heridos graves el conductor y el ocupante de una motocicleta en una colisión frontal en Cerdedo-Cotobade

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas de gravedad este domingo tras registrarse una colisión frontal entre un turismo y una motocicleta en la carretera N-541, a la altura del término municipal de Cerdedo-Cotobade.

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro vial se ha producido a las 11.50 horas en el punto kilométrico 85,500 de la citada vía.

Como consecuencia del impacto, tanto el conductor como el ocupante de la motocicleta han sufrido lesiones de carácter grave, mientras que el conductor y único ocupante del turismo ha resultado ileso.