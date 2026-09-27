Un hombre se enfrenta a 4 años de prisión acusado de introducir droga en el centro penitenciario de Teixeiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña acoge el próximo martes, 29 de septiembre, el juicio contra un hombre acusado de introducir droga en el centro penitenciario de Teixeiro, por lo que la Fiscalía solicita para él cuatro años y seis meses de cárcel.

Según se recoge en el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron en noviembre de 2024 cuando el acusado, al regresar de un permiso al centro penitenciario coruñés, portaba distintas sustancias prohibidas.

Al ser interceptado por los funcionarios penitenciarios, entregó voluntariamente dos envoltorios de resina de cannabis con un peso total de 39,68 gramos que, en su venta al por menor, destaca Fiscalía, alcanzaría un valor superior a los 270 euros.

Además, el acusado reconoció a los funcionarios que llevaba más envoltorios, pero no quiso entregarlos. Por ello, fue conducido a una celda del módulo de ingresos, donde encontraron otros dos envoltorios de resina de cannabis en el lavabo, con un peso de 40,5 gramos y un valor de unos 277 euros. Además, en el agujero del marco de la ventana había ocultado un envoltorio con 0,165 gramos de cocaína y tres envoltorios con 2,5 gramos de heroína.

Así, el valor total de lo intervenido habría alcanzado un precio de 602 euros en su venta al por menor, según expone en su escrito la Fiscalía.

Por estos hechos, constitutivos de un delito contra la salud pública, el Ministerio Fiscal sostiene que procede imponer al acusado la pena de cuatro años y seis meses de prisión, así como una multa de 1.205 euros.