Horario colegios electorales, ¿hasta qué hora se puede votar en las elecciones de Galicia 2024?

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este domingo los gallegos acuden a las urnas a elegir a sus representantes para el parlamento autonómico. Como suele suceder cada vez que se celebran unas elecciones, vuelven a surgir las dudas de última hora. Por ejemplo, ¿hasta qué hora se puede votar?

El horario de los colegios electorales va de 09:00 a 20:00. Realmente, el final de la votación lo marca el presidente de la mesa electoral. Si a algún votante le dan las 20:00 estando en la entrada del recinto o en el recinto, le permitirá votar.

¿REALMENTE TENGO QUE IR A SER PARTE DE LA MESA ELECTORAL?

Sí. Los cargos son obligatorios. Uno se expone a una pena de prisión de tres meses a un año o a una multa de seis a 24 meses si no va y no cumple con ninguna de las justificaciones requeridas por ley para no hacerlo.

EXCUSAS PARA NO FORMAR PARTE DE UNA MESA ELECTORAL: ¿Y SI ME ACABO DE MUDAR?

Si uno se acaba de mudar, pero todavía no ha cambiado sus datos en el padrón, sigue vigente su anterior dirección en todo lo que respecta a las elecciones gallegas: envío de propaganda electoral, colegio electoral en el que votar o colegio electoral en el que ser parte de una mesa electoral, por ejemplo.

Y es que el plazo para solicitar la modificación del censo en periodo electoral ya ha pasado. Si se reclama, la solicitud empezaría a tener validez para las próximas elecciones (que a falta de sorpresas serán las europeas de junio). Los que deseen realizar esta modificación, pueden acudir al ayuntamiento de su ciudad o al Instituto Nacional de Estadística (INE).

Consulta la lista completa de justificaciones para no acudir a una mesa electoral (y que no te multen).

¿CUÁNTO SE COBRA POR SER PARTE DE UNA MESA ELECTORAL?

Habitualmente los miembros de mesa electoral reciben cierta compensación por su labor durante la jornada electoral. Esta depende enteramente de las elecciones que se convoquen y del territorio en el que se lleven a cabo. En las elecciones gallegas la compensación será de 75 euros.

¿PUEDO VOTAR CON EL DNI CADUCADO? NO, PERO CON EL MÓVIL SÍ

Sí, se puede votar con el Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o carné de conducir, siempre que sean los documentos originales y tengan la foto del propietario. Si uno prefiere no mover los documentos oficiales de casa, la Junta Electoral Central permite identificarse también con la app 'miDGT' en el móvil.