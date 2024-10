La huelga de la CRTVG vuelve a provocar por cuarto día problemas en la emisión de 'O Temómetro'

La corporación asegura que "casi el 70% de los trabajadores siguen sin apoyar" los paros de una huelga que "no" respaldan todos los sindicatos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cuarta jornada de huelga en la CRTVG, convocada por el Comité Intercentros, ha vuelto a provocar problemas en la emisión de 'O Termómetro', el programa que ponen de ejemplo de la "externalización" que afronta la corporación.

El comité, además, ha avanzado que el paro será indefinido a partir del 16 del miércoles, por la "nula voluntad de la empresa de negociar para acordar una salida al conflicto".

En esta cuarta jornada de huelga, los trabajadores que la secundan han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se "implique en la defensa del servicio público de radiotelevisión" que, tal y como señala el comité intercentros en un comunicado, está "secuestrada por el PP" que gobierna la Xunta.

El comité ha destacado que la externalización que "agrava la manipulación informativa" y el "desmantelamiento programado de los medios públicos" vuelven a estar en el centro de sus denuncias.

Preguntada por el seguimiento de esta cuarta jornada de paro, la presidenta del Comité Intercentros y representante del comité de huelga, Raquel Lema, ha destacado que este ha sido "superior" al de las tres jornadas anteriores y ha puesto en valor que un día más se haya caído la emisión de 'O Termómetro', el programa que señalan como ejemplo de esta externalización.

APOYO DE BESTEIRO Y CC.OO.

La concentración mantenida este lunes por los trabajadores del ente público ha contado con la presencia del jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la secretaria xeral de CC.OO., Amelia Pérez.

En primer lugar, Besteiro ha sostenido que la externalización supone "un nuevo ataque a la independencia y a la calidad de los medios públicos" y ha trasladado el apoyo de los socialistas gallegos a las reivindicaciones del Comité Intercentros.

El responsable socialista, que ha reivindicado la independencia y transparencia de la Radio Galega y de la Televisión de Galicia, ha criticado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, haya presentado un anteproyecto de ley que blinda la "mordaza" en los medios públicos gallegos y supone una "involución de más de 30 años" al "penalizar la libertad de información".

Además, ha aludido al procedimiento legislativo que los socialistas gallegos trasladaron a Europa al considerar que hay riesgo de que se infrinjan las directrices comunitarias por el aumento del control del gobierno.

Todo ello, ha señalado, mientras "se suprime la necesidad de una mayoría reforzada en el Parlamento de Galicia para la elección de la dirección general y del consejo de administración, además de ir en contra de la "cultura gallega" al dejar en el aire la defensa y promoción del idioma en un momento en el que el IGE "ha señalado que hoy se habla menos gallego que castellano".

Por su parte, la responsable de CC.OO. ha sostenido que el "cuarto poder" no puede ser la "correa de transmisión" de un partido político, sino que, al contrario, debe de ser "quien controle a la política".

"Lleváis muchos años soportando las manipulaciones y las presiones en esta casa. Sabemos que las huelgas no son fáciles, la vuestra no va a ser fácil y no va a ser de corto recorrido, de ahí de transmitiros el apoyo de CC.OO. para todo lo que necesitéis", ha trasladado Amelia Pérez a los trabajadores.

LA CRTVG CIFRA EN UN 31,7% EL SEGUIMIENTO

Por su parte, fuentes de la CRTVG consultadas por Europa Press han apuntado que el seguimiento se situó en el 31,7%, por lo que han destacado que "casi el 70% de los trabajadores siguen sin apoyar" los paros parciales en la segunda semana de una huelga que "no está apoyada por todo los sindicatos de la corporación".

Además, estas fuentes han precisado que 'O Termómetro' se ha emitido todos los días desde su puesta en marcha --este lunes empezó a las 13,11 horas-- y que el programa alcanzó el pasado martes el liderazgo de su franja horaria en Galicia.

"O Termómetro es una coproducción de la TVG con dos empresas del sector audiovisual gallego y sigue exactamente el mismo esquema que se utiliza en la actualidad en TVE y en el resto de canales autonómicos", señala la CRTVG.

Además, la CRTVG ha apuntado que respeta pero lamenta que el Comité Intercentros de la CRTVG, "sin ninguna base legal que soporte la cancelación del espacio, intente impedir en Galicia esta colaboración que sí existe en el resto de España y cuya consecuencia sería la pérdida de trabajos en el sector audiovisual gallego". "Máxime cuando la realización de este programa no tiene ninguna afectación sobre el cuadro de personal de la CRTVG, que tendrá al 100% de los trabajadores fijos a finales de 2024", ha apuntado.