Identifican al responsable de estafar a una empresa de Pontevedra cobrándole una supuesta tasa de publicación en el BOE

PONTEVEDRA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CiberComandancia de la Guardia Civil de Pontevedra ha esclarecido una estafa del tipo Business Email Compromise (BEC) en la que una empresa de la provincia fue engañada mediante una suplantación de la entidad pública con la que estaba formalizando una licitación y que le cobró una supuesta tasa de publicación en el BOE de 2.000 euros.

La empresa perjudicada había resultado primera clasificada en una licitación pública para la prestación de servicios de asistencia técnica y recibió un correo electrónico en el que se le solicitaba determinada documentación para continuar con el proceso de adjudicación.

Tras responder al requerimiento y facilitar la documentación solicitada, recibió una nueva comunicación desde una dirección de correo electrónico diferente, pero aparentemente muy similar, en la que se le indicaba que debía abonar 2.000 euros en concepto de gastos de publicación del anuncio en el BOE.

Para dotar de credibilidad al engaño, los autores hicieron referencia a la normativa aplicable a la contratación pública y utilizaron información relacionada con el procedimiento de licitación en el que efectivamente participaba la empresa.

Ante las dudas planteadas por la perjudicada, los autores insistieron en que el pago podía ser requerido con posterioridad al adjudicatario y facilitaron los datos de una cuenta bancaria para realizar la transferencia.

La empresa efectuó ese mismo día la transferencia y remitió el justificante de pago a través del correo electrónico utilizado por los autores, recibiendo posteriormente confirmación de su recepción.

ANÁLISIS DE COMUNICACIONES Y MOVIMIENTOS BANCARIOS

Tras comprobar que no había recibido la factura que le había sido anunciada y tratar de contactar nuevamente con los interlocutores, la empresa detectó que el correo electrónico utilizado ya no existía, al devolver el servidor el mensaje con un error que indicaba que el dominio había dejado de estar operativo.

A raíz de la denuncia presentada en la Sede Electrónica de la Guardia Civil, la CiberComandancia analizó las comunicaciones mantenidas, las direcciones de correo electrónico empleadas, la documentación relacionada con la licitación y la transferencia realizada.

El estudio de la información obtenida permitió identificar a la persona relacionada con la operativa fraudulenta, así como determinar el recorrido de los fondos, esclareciendo un delito de estafa.

La persona investigada y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) lugar de residencia del presunto autor de la estafa.