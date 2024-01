Inés Rey y Abel Caballero censuran que la Xunta "se lave las manos" en la gestión, "inexistente", del vertido de pellets

El alcalde de Vigo "no se fía" de los análisis autonómicos sobre la toxicidad de los microplásticos, que no han llegado a playas viguesas

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, han criticado de forma contundente que la Xunta de Galicia "se lave las manos" en la gestión, que tachan de "inexistente", del vertido de pellets.

En declaraciones a los medios, la regidora coruñesa ha asegurado que "no hay gestión de la Xunta de la que pueda opinar". "Ellos nunca tienen la responsabilidad de nada, ya está bien", ha aseverado.

Lamenta que sean los servicios municipales los que estén "intentando" limpiar las playas, con voluntarios, y mientras que la Administración autonómica esté "desaparecida". "No es cuestión de hacer una lucha política. Es una cuestión de competencias", ha insistido.

La regidora de la ciudad herculina ha lamentado también la falta de información, alegando que ha recibido este martes la carta de la Xunta en la que informa del protocolo a seguir, "una carta del conselleiro (de Mar) instando al Ayuntamiento a que, una vez más, asuma competencias impropias".

A este respecto, apunta que los medios de los que disponen son "más bien escasos y no adaptados a lo que se está produciendo", por lo que pide al Gobierno gallego que "ejerza sus competencias" y "coordine los trabajos de limpieza con sus medios".

"Tenemos una comisión de seguimiento de la situación pero la Xunta no puede pretender que los ayuntamientos y la sociedad civil organizada resolvamos lo que es de su competencia", ha señalado.

CABALLERO "NO SE FÍA" DE LOS ANÁLISIS DE LA XUNTA

Por su parte, el alcalde de Vigo se ha expresado en los mismos términos, aunque ha informado de que, por el momento, no hay vertido de microplásticos en las playas viguesas.

Explica que se están revisando "de forma continua" todos los arenales y que, "aunque ha podido aparecer alguna bola, en la zona de Canido, es prácticamente irrelevante".

Ante una hipotética aparición, Caballero ha pedido a la población que lo recoja con guantes, que lo deposite en el contenedor verde y que avise al Ayuntamiento del hallazgo.

"Y si puede ser, que lo aguante un poquito porque yo lo quiero analizar. No me fío nada de lo que dice la Xunta de Galicia. Ayer salieron diciendo que no es contaminante en base a un estudio que no estaba acabado. Eso no infunde ninguna tranquilidad", ha apuntado.

Caballero quiere que la Xunta le encargue el estudio de toxicidad de los microplásticos al Instituto Oceanográfico de Vigo, aunque considera que, con todo, "es contaminación, y muy severa".

"La administración autonómica sabe desde el principio de diciembre, parece ser. Yo recibí la carta este lunes a las 17,00 horas. Le tengo que decir a Rueda que se ponga, que lleva un mes de retraso", ha señalado.

Asimismo, el regidor de la ciudad olívica ha explicado que desde el Ayuntamiento se están preparando por si apareciesen pellets. Han localizado ya sistemas para tamizar la arena y, "en dos horas, estarían preparados para utilizarse". También están en contacto con el voluntariado y con empresas expertas por si hubiese que poner en marcha limpiezas extraordinarias.

Además, tratan de localizar algún sistema con tractores que permita un tamizado más concreto, ya que con los que cuenta el Ayuntamiento están pensados para elementos del tamaño de una colilla o de un palo.

NIVEL 2 DE ALERTA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este martes que se va a incrementar a situación 2 el plan anticontaminación (Camgal), que hasta ahora se encuentra en nivel 1 --correspondiente a episodio de pequeña gravedad--, porque el Gobierno central "exige ese requisitio" para trabajar en el mar para la contención del vertido de plástico.

Esta decisión llega en la misma jornada en la que Asturias ha elevado el nivel de alerta a situación 2 y tras de la Xunta sin subir ese nivel, con reiterados llamamientos de gobiernos central y locales a que se tomase esa decisión.

Precisamente, minutos antes del anuncio, Inés Rey calificaba de "irresponsabilidad" que la Administración autonómica continuase con el nivel 1 de alerta, mientras que para Abel Caballero era "incomprensible".

"Lo que está haciendo la Xunta es despreciar y no querer utilizar el apoyo del Gobierno es incomprensible. Yo lo pediré --si apareciesen vertidos-- y estaré encantado. No se entiende lo de la Xunta. El modelo es Asturias", ha defendido el alcalde de Vigo.