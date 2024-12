Lo integrantes de una banda que perpetraba robos en Arteixo lo niegan: "Yo jamás en mi vida he robado"

Fiscalía pide para ellos entre 11 y 15 años de prisión mientras la defensa solicita la libre absolución de los cinco procesados

A CORUÑA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los cinco integrantes de una banda que, supuestamente, se dedicaba a perpetrar robos en el área de Arteixo (A Coruña), para quienes la Fiscalía pide entre 11 y 15 años de cárcel, han negado los delitos que se les imputan. "Yo jamás en mi vida he robado", ha asegurado uno de ellos.

Lo han hecho durante el juicio que se celebra en la sección segunda de la Audiencia Provincial coruñesa y que está previsto que continúe hasta este jueves, día 12. "No sé por qué nos detuvieron, yo no he hecho nada", ha añadido este mismo procesado.

En la misma línea, el resto de encausados han declarado durante la vista no tener "nada que ver" con los hechos que se les imputan. A su vez, uno de ellos ha concretado que en las fechas que se cometieron los robos "estaba en búsqueda y captura, hacía dos años y medio que no salía de casa".

El abogado que ejerce la defensa de los cinco acusados, a preguntas de los periodistas previas al inicio del juicio, ha manifestado que solicita para sus clientes la libre absolución.

El letrado ha explicado que la Guardia Civil llega a la conclusión de que los procesados son los autores de los hechos por la ropa que portan las personas que cometieron los delitos y que se puede ver en algunos vídeos capturados en la zona. "Una vestimenta de lo más normal, desde unos playeros blancos hasta unas parcas que tiene cualquier joven en esta ciudad en este momento", ha argumentado. "Estos no son los autores de los hechos", ha incidido.

HECHOS

Según el escrito del Ministerio Fiscal, el primer asalto se registró en febrero de 2020, cuando entraron en un bar de la avenida Platas Varela de Vilarrodís con el rostro cubierto. Uno de ellos encañonó a la empleada con una pistola de fogueo y la obligó a tumbarse en el suelo y un compañero le asestó una patada en la pierna. De allí, se llevaron la recaudación de la caja y de una máquina tragaperras que golpearon con una maza hasta lograr abrirla. En total, fueron 3.257 euros y más 2.000 euros de daños.

El 2 de marzo, entre las 04.40 y 05.00 horas, los acusados forzaron la entrada de un bar de la plaza Manuel Murguía y se llevaron 300 euros de la caja registradora. Tras irse, regresaron media hora después para golpear con una maza la máquina recreativa y la de apuestas, hasta conseguir hacerse con la recaudación de ambas.

Ese mismo mes, en la madrugada del 17, los cinco acusados entraron en el restaurante del apeadero de Uxes tras forzar una puerta lateral y se hicieron con la recaudación de las máquinas recreativas y la caja registradora (1.618 euros en total), al tiempo que se llevaron dos jamones.

Finalmente, Fiscalía considera que los acusados intentaron perpetrar también robos en una gasolinera de Iñás, en Oleiros, y nuevamente en el restaurante de Uxes, pero huyeron de este último tras activarse la alarma.