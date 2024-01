Investigadores de la UVigo lideran un proyecto de reciclaje de vidrio con tecnología de transformación láser.

VIGO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidade de Vigo (UVigo) lideran un proyecto de reciclaje de vidrio a través del desarrollo de una innovadora tecnología de transformación láser.

En concreto, esta iniciativa está liderada por el grupo de Aplicaciones Industriales de los Láser, LaserON, y se trata de un proyecto europeo denominado EverGLASS, que cuenta con socios de Eslovaquia, Alemania y Francia, y con representación española por parte del CSIC.

El objetivo de EverGLASS -The new role of glass in a sustainable society. Technology for the integral recycling of glass- es transformar el reciclaje y la utilización de residuos de vidrio mediante el desarrollo de esta tecnología láser, según recoge el Diario de la Universidade de Vigo (DUVI).

Así, la idea es integrar el reciclaje en el proceso de fabricación de productos de vidrio a medida, ofreciendo una solución a los desafíos medioambientales asociados con los residuos de vidrio. La tecnología permitirá a los usuarios introducir residuos en una nueva máquina y seleccionar el nuevo producto a obtener.

Con los profesores Juan Pou y Rafael Comesaña a la cabeza, el proyecto cuenta con un presupuesto de casi 3 millones de euros, de los cuales unos 783.750 euros son para la UVigo, tras ser seleccionado en la convocatoria EIC Pathfinder Open en el marco del Horizon Europe.

Precisamente este miércoles se celebró en Vigo la reunión de lanzamiento de EverGLASS, a la cual asistió el rector, Manuel Reigosa. Él ha destacado el "orgullo" que supone para la Universidad que sea un grupo vigués el que coordine una iniciativa como esta, que contribuye a una "Europa más fuerte y más competitiva, que avance en la reindustrialización".

Pou ha explicado que el actual proceso de reciclaje de vidrio emplea tecnología madura basada en grandes instalaciones que centralizan el proceso. "Esto supone un alto consumo de energía para fundir toneladas de vidrio mediante un proceso poco fiable", ha indicado, a lo que se unen "los costes de transporte del vidrio a las grandes plantas de reciclaje".

EverGLASS propone desarrollar una tecnología de reciclaje 'in situ', basada en el empleo de láser. "Se podrán generar productos personalizados o técnicos con un menor consumo energético, menor emisión de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera y menores costes de transporte", ha añadido.