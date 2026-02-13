El IPC cae cuatro décimas en enero en Galicia y empieza 2026 en el 1,9%, por debajo de la media nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) cayó un 0,4% entre diciembre y enero y se situó en el 1,9%, por debajo de la media nacional, que alcanzó el 2,3%, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Sin embargo, no todos los productos de la lista de la compra registraron el mismo comportamiento, ya que los alimentos y bebidas no alcohólicas incrementaron su precio un 3% en comparación con enero de 2025, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco subieron un 4,3%.

Por su parte, el vestido y el calzado bajó un 2,7%, al igual que los transportes, que cayeron un 0,8% y la información y las comunicaciones, un 0,1%.

La vivienda subió un 2,4% y los muebles y artículos del hogar, un 0,7%. La sanidad incrementó su precio un 2,3% en el último año y las actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,3%, al igual que los servicios de educación, que subieron un 2,7%.

Restaurantes y alojamiento (+4,6%), seguros y servicios financieros (+5,2%) y cuidado personal y otros (+2,6%) también vieron incrementar su coste en los últimos 12 meses.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPC recortó su tasa interanual en enero seis décimas, hasta el 2,3%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad, siempre según los datos definitivos del INE.

El descenso es una décima superior al esperado, pues Estadística avanzó a finales del mes pasado un IPC del 2,4%, cinco décimas por debajo del dato de diciembre de 2025.

Con esta moderación de seis décimas en el primer mes del año, el IPC interanual encadena tres meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre de 2025 cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Estadística ha explicado que la evolución del primer mes de 2026 es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de enero de 2025. También a que los precios de la electricidad suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior.

En concreto, el grupo de vivienda recortó tres puntos su tasa interanual en enero, hasta el 2,7%, por la evolución de los precios de la electricidad, en tanto que el del transporte presentó una tasa interanual casi dos puntos menor, hasta situarse en el -0,1%, por el abaratamiento de las gasolinas para vehículos personales.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que el descenso de la inflación experimentado en enero es el más acusado desde marzo de 2025 y refleja que los precios siguen moderándose, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de que la inflación se mantenga estable cerca del 2%. Esto, resalta Economía, "permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo".

En este sentido, el Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha subrayado que en el conjunto de 2025, la capacidad de compra agregada de los hogares aumentó un 1,5% gracias a que las subidas de los salarios fueron superiores a la inflación media del ejercicio.

Por su parte, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantuvo en el 2,6% por tercer mes consecutivo.

Por comunidades autónomas, todas ellas presentaron tasas interanuales positivas en el arranque del año. Madrid registró la tasa más elevada (3%), en tanto que las más moderadas se dieron en Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja, todas ellas con una tasa del 1,9%.