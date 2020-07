Jácome (Democracia Ourensana) reitera que votará a Feijóo por ser quien "más puede ayudar" a la ciudad

OURENSE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, del partido Democracia Ourensana (DO), ha reiterado este viernes que votará al PPdeG en las elecciones autonómicas del próximo 12 de julio porque Alberto Núñez Feijóo "es la persona que más puede ayudar a los intereses de Ourense".

De este modo, el regidor ha hecho público que mantiene la misma intención de voto que ya había manifestado antes de que se suspendiese por la crisis del coronavirus la convocatoria electoral anterior, prevista para el pasado 5 de abril.

"Obviamente votaré al PP porque, como alcalde, tengo que defender los intereses de Ourense y Alberto Núñez Feijóo tiene comprometidas dos acciones claves en la ciudad y tenemos proyectos conjuntos que nos interesan mucho", ha explicado.

El regidor ouresano también ha insistido en que "no tendría sentido ayudar a quien a él no le ayuda", en alusión al PSOE. "No es lógico que un partido que no ha querido nada con nosotros ni nos apoya en la alcaldía cuente con nuestro respaldo", ha declarado.

El partido de Jácome suscribió el año pasado un acuerdo con el PP para que él fuese investido alcalde del Ayuntamiento de Ourense con los votos de los populares. A cambio, los dos escaños de DO en la Diputación permitieron que el popular José Manuel Baltar continuase al frente del gobierno provincial.

CAMPAÑA DE REGALOS DE LIBROS

Por otra parte, el alcalde de Ourense también ha visitado este viernes la librería Nobel de la ciudad, con motivo de la campaña 'Un libro desconfina tu imaginación', con la que el Ayuntamiento regala un libro a todos los niños de la ciudad nacidos entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2016.

Esta iniciativa, con una aportación económica de 210.000 euros, tiene la finalidad de "potenciar los hábitos de lectura y el acceso a la cultura desde la infancia", y podrán beneficiarse de ella 13.500 personas.

En los primeros dos días de la campaña ya se ha acercado hasta las librerías locales un "18% del censo municipal de los menores de 18 años" y la campaña se alargará hasta "los primeros días de agosto", según ha explicado Pérez Jácome.

El Ayuntamiento de Ourense cubre hasta un máximo de 20 euros por niño y libro. En el caso de que este cueste más, la diferencia deberá ser abonada por el cliente. El alcalde se ha mostrado "orgulloso" de la acogida de esta iniciativa, que "es el anticipo de lo que podría ser un futuro bono cultural".