Una joven reafirma ante el juez que su padrastro abusó de ella con 11 años: "Me tocó el pecho por debajo de la ropa"

Otra menor, amiga de la víctima, también denuncia al varón por tratar de tocarla en dos ocasiones

VIGO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una joven ha reafirmado este martes ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que su padrastro abusó sexualmente de ella cuando tenía entre 11 y 12 años: "Me tocó el pecho por debajo de la ropa interior".

Así lo ha señalado en la vista llevada a cabo esta mañana, durante la cual ha relatado los hechos que supuestamente vivió cuando el varón era la pareja de su madre y residía con ellas.

La joven (ya mayor de edad) relató varios momentos vividos junto al hombre, indicando que en una ocasión, cuando estaban viendo la televisión juntos a solas, él la colocó encima de sus piernas mientras "jugaban a hacerse cosquillas" y ella notó una erección.

Otro día, siempre según sus palabras ante el juez, el hombre, mientras estaban tumbados juntos, habría bajado su mano por su cuerpo hasta introducirla por debajo de su ropa hasta su pecho.

También en una ocasión, el padrastro le había pedido un beso en la boca para darle una funda de un móvil que le había comprado. Ella aseguró que se lo dio.

Después de que su madre dejase al varón, al cual trataba como un padre, y tras hablarlo con una amiga, le escribió una carta a la mujer donde le explicaba lo que había pasado. Pese a esto, no denunció en ese momento.

Preguntada por qué tardó tantos años en denunciar, ella ha asegurado que en aquel momento no era capaz de hacerlo, porque psicológicamente tenía problemas, por este tema y por otros, indicando incluso que en alguna ocasión trató de sacarse la vida.

Precisamente la amiga de la víctima también denuncia supuestos abusos sexuales sufridos por parte del acusado, que intentó tocarle los pechos hasta en dos ocasiones. En su declaración, esta joven (ya mayor de edad) ha indicado que en una ocasión vio como el hombre tocaba la pierna por debajo de la falta de su amiga, cuando iban en el coche a la vuelta del colegio.

OCHO AÑOS DE CÁRCEL

Por todo ello, Fiscalía solicita hasta ocho años de cárcel para el acusado. Según el escrito del Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido entre 2013 y 2016, cuando las dos jóvenes tenían menos de 16 años. Por ellos, se acusa al hombre de dos delitos de abusos sexuales sobre menores de 16 años.

De esta manera, por el primero se pide una pena de 5 años de cárcel y cinco años de libertad vigilada y alejamiento sobre la primera víctima. Por el segundo delito, tres años de cárcel y libertad vigilada y alejamiento también 5 años sobre la segunda víctima.

Además, piden que el procesado indemnice a su hijastra con 3.000 euros y con 1.500 euros a la segunda víctima.

CONCLUSIONES

En sus conclusiones finales, Fiscalía se ha acogido a sus peticiones, dando credibilidad a las declaraciones de las denunciantes. Asimismo, ha indicado que "nada pueden obtener" ahora, tantos años después, de esta acusación, "solo inconvenientes".

Así, defiende que pese a encontrarse "incoherencias en las fechas", todas las declaraciones son "inalterables en lo esencial".

Por su parte, el abogado del varón ha pedido la libre absolución del procesado, insistiendo en que las palabras de las supuestas víctimas están "llenas de incoherencias", apuntando a que pese a existir "una línea sólida sobre los hechos", en todo lo "accesorio" no la hay.

Al respecto, se ha referido a la dependencia económica o no de la víctima y su madre del varón, que en un primer momento la joven dijo que no denunciaba porque quizá existía y luego aseguró que no era por eso. Para la defensa, las jóvenes crearon una realidad y se aferraron a ella para explicar sus problemas previos.