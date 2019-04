La junta electoral apercibe a Abel Caballero y a Carmela Silva por unas declaraciones que "vulneran la neutralidad"

Publicado 10/04/2019 18:41:04 CET

Ordena a la presidenta de la Diputación de Pontevedra retirar de Twitter manifestaciones en las que ensalza la labor del regidor de Vigo

VIGO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta electoral de zona ha apercibido al alcalde de Vigo, Abel Caballero, y a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, por unas manifestaciones realizadas durante un acto el pasado 25 de marzo en las que se ensalzaba la labor realizada por ambos en las instituciones y que la autoridad que vela por la limpieza de los comicios considera que "vulneran la neutralidad".

El PP vigués denunció tres actos ante la junta electoral de zona, dos del alcalde (Vigueses Distinguidos, el 27 de marzo, y otro del 20 de marzo con solicitantes de becas dentro de un programa de inmersión lingüística), y uno más con la participación de Caballero y Silva (el acto de inauguración de la V Feira de Ensinanzas Artísticas e Profesionais, organizado en el Auditorio do Mar).

En la resolución, con fecha del 5 de abril de 2019 y recogida por Europa Press, la junta electoral determinó que ambos políticos "infringieron" el artículo 50 de la Ley orgánica de régimen electoral general, es decir, "utilizaron su posición institucional como alcalde y como presidenta de la Diputación, valiéndose de medios públicos existentes a su disposición, para efectuar alusiones a logros obtenidos durante su gestión".

"Son declaraciones que ensalzan o difunden lo que se presenta como éxitos o logros de gestión del equipo municipal. Con ello se vulnera el principio de neutralidad política", señala la resolución electoral, en la que también se determina que la difusión a través de Twitter de estos mensajes, desde la cuenta oficial de la Diputación de Pontevedra (se retransmitió en directo) "supone una vulneración del principio de neutralidad de los poderes públicos".

Por ello, la junta electoral acordó requerir al alcalde de Vigo y a la presidenta de la Diputación que "se abstengan de realizar actuaciones similares" y los ha apercibido de que, en el caso de que se vuelvan a repetir "quebrantamientos en el futuro", "se incoará un expediente sancionador".

Además, se pide a la presidenta de la Diputación que "retire de su red social" Twitter, de la cuenta oficial de la institución provincial, "las declaraciones pronunciadas" en la inauguración de la mencionada feria, las cuales están recogidas en la resolución de la autoridad judicial.

MANIFESTACIONES REALIZADAS

Entre las manifestaciones que la junta electoral considera que "vulneran la neutralidad" se encuentran las palabras de Abel Caballero, en las que dice, en su "condición de alcalde": "Fijaros todo lo que está pasando en Vigo, nosotros desde hace dos años estamos haciendo un proyecto para atraer el turismo, los congresos, y las visitas a la ciudad y lo estamos 'petando', lo estamos 'petando'". Para la junta electoral, suponen "una clara referencia a unos supuestos logros o realizaciones del gobierno municipal".

"Es la primera vez en la historia que hay una presidenta de la Diputación que le prestó atención a este territorio, a Vigo, y a su entorno. Por eso queremos tanto a Carmela. Significa que hay que meter muchos milloncitos en Vigo. Eso ya sabemos que lo estáis haciendo y lo estáis haciendo muy bien", recoge el documento de la junta electoral.

En cuanto a Carmela Silva, apunta que "en su condición de presidenta" de la Diputación dijo "hablando Abel, hala Vigo". "Esto permite mostrar lo grande que es... Vigo, Vigo ya sé que ahora está en todo en el mundo, en Canadá, en Nueva York, en Japón, en París, en Londres" y termina su alocución --señala-- con la frase: "El alcalde mejor del mundo".

EL PP SEGUIRÁ "PENDIENTE"

En rueda de prensa este miércoles, el concejal popular Miguel Fidalgo ha advertido de que los populares "seguirán pendientes" de los "posibles incumplimientos" por parte del alcalde de la ley electoral, que, insistió, "prohíbe actos en los que se exalten logros realizados durante el mandato".

También lamentó que "como reacción" a las tres denuncias puestas por el PP, el PSOE también llevó a la junta dos intervenciones, una de la portavoz del PP, Elena Muñoz, y otra del candidato al Congreso Diego Gago, ambas desestimadas por la autoridad electoral.

En el primer caso, la resolución apunta que "no consta que la denunciada hubiere contratada anuncio publicitario, espacio o soporte similar".

Por su parte, en cuanto a la entrevista de Gago, "no considera que exista una petición expresa de voto", si bien "alguna de las manifestaciones o juicios vertidos durante la entrevista quizás no sean los más idóneos". Añade, además, que el denunciado "no actúa desde una posición institucional ni compromete ningún medio público".