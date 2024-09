El juzgado confirma el archivo de la causa contra el conductor del bus accidentado en Cerdedo-Cotobade con 7 fallecidos

PONTEVEDRA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra ha rechazado el recurso presentado por familiares de víctimas del accidente del bus que se salió de la vía y se cayó al río Lérez en Cerdedo-Cotobade, en Nochebuena de 2022, y se ha reafirmado en su decisión de archivar la causa penal contra el conductor del autocar, que estuvo investigado por 7 homicidios imprudentes.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado que el juzgado ha desestimado el recurso, aunque los familiares han presentado un recurso de apelación, que ahora tendrá que resolver la Audiencia Provincial de Pontevedra.

El pasado mes de junio la jueza de instrucción decretó el sobreseimiento de la causa contra el chófer del bus, al entender que no hay indicios de la comisión de una imprudencia grave o menos grave; y ello a pesar del informe pericial de la Guardia Civil que apuntó a un exceso de velocidad como causa del siniestro, sumado a las malas condiciones meteorológicas.

Así, una vez analizados los informes y escuchado a los dos únicos superivientes (el conductor y una viajera), la jueza de instrucción decretó el archivo de la causa, recordando que el propio informe de la Guardia Civil no pudo determinar con exactitud la velocidad a la que circulaba el vehículo en ese tramo, ya que el deterioro del tacógrafo impidió obtener ese dato.

"Si no se sabe a qué velocidad circulaba el conductor en el momento del siniestro, pero sí se sabe que la velocidad media durante el trayecto desde la última parada fue de 66 km/h, no se entiende por qué se afirma rotundamente que el conductor no había adecuado la velocidad de su vehículo cuando las condiciones meteorológicas y del firme eran muy adversas, cuando ya lo había hecho antes", argumentó la magistrada.