Lectura obligatoria en 1º y 2º de ESO y refuerzo en matemáticas, medidas de la Xunta frente a datos de PISA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preside la reunión semanal de su Ejecutivo. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes un paquete de medidas para reforzar la comprensión lectora del alumnado gallego, entre las que ha destacado la implantación de una asignatura de lectura y comprensión en el primer ciclo de Secundaria, establecer la lectura como transversal en Primaria, refuerzo en matemáticas y apoyo y formación a docentes para hacer frente a los retos derivados de tecnologías como la Inteligencia Artificial.

Tal y como ha detallado el titular del Gobierno gallego en rueda de prensa tras la reunión del Consello, estas medidas se pondrán en marcha entre este curso y el próximo.

Así, Educación modificará el currículum escolar de Primaria para que la lectura sea "transversal" en todas las materias. Además, se implantará en 1º y 2º de la ESO la asignatura 'Lectura y comprensión', en la que, según ha explicado Alfonso Rueda, se incidirá en el análisis de textos.

En cuanto al aprendizaje en el área de matemáticas, este mismo curso el departamento autonómico implantará en Primaria el programa 'Avanza Matemáticas', que busca fijar conceptos básicos matemáticos, mejorar la capacidad de razonamiento matemático y la capacidad de cálculo.

APOYO A DOCENTES

Otra de las medidas pasa por ampliar el apoyo a los docentes a través de una oficina de atención al profesorado, que dará atención integrada a los docentes.

También se reforzará el acompañamiento de los profesores en prácticas y habrá formación específica para este plan de mejora y refuerzo de la comprensión lectora.

Por otro lado, la Xunta lanzará un proyecto piloto de aulas de acogida en ESO para tratar de ayudar a alumnado que llega con el curso ya empezado y que, especialmente, necesita refuerzo de nivel lingüístico.

También se promoverán planes específicos para cada centro, para lo que se creará una red de centros de buenas prácticas que sirvan de modelo y se crearán unas "olimpiadas de primaria" para "estimular a los alumnos".

Todo ello, ha defendido Rueda, con el objetivo de "reforzar el apoyo educativo" y tratar de recuperar los niveles anteriores al último informe PISA.