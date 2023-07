La liberalización de peajes, el rescate a las cajas y la deuda de Galicia se cuelan en el cara a cara de Sánchez-Feijóo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La liberalización de peajes en Galicia (en la AP-9), el rescate de las cajas y la deuda económica de la Comunidad gallega se han colado en el bloque económico del cara a cara que ha enfrentado al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y al presidente del PP y candidato a Moncloa, Alberto Núñez Feijóo.

De esta manera, en la primera media hora de debate, el dirigente popular ha acusado a Pedro Sánchez de querer introducir peajes en las autovías, al respecto de lo que ha exhibido un mapa del Estado con la red de este tipo de vías. A él, le contestó el presidente del Gobierno recordándole que su gobierno "liberalizó" peajes de la AP-9, lo que debía saber, indicó, como presidente de la Xunta que era en ese momento.

En este mismo bloque económico, Feijóo también le reprochó que duplicase la deuda, a lo que Sánchez le recriminó que "triplicó la deuda pública en Galicia". "La comunidad que menos incrementó de toda España", le replicó Feijóo.

Sánchez respondió a Feijóo que España "se endeudó para comprar vacunas, mascarillas, para ayudar al sector agroalimentaria, para proteger con Ertes a los trabajadores y alas pymes".

En este apartado económico, Sánchez también echó en cara las "diez" únicas viviendas de protección promovidas por la Xunta. "No tiene ni idea, no le puede decir al ex presidente de la Xunta lo que ha hecho el presidente", ha contestado Feijóo.

Además, Feijóo ha acusado a Sánchez de que los socialistas "quebraron las cajas" de ahorros y ha ironizado con que "un consejero de Caja Madrid" le dé "lecciones al presidente de la Xunta" sobre las cajas. El presidente del Gobierno dijo que parte de la deuda que tiene España es consecuencia del rescate bancario, incluidas las cajas de ahorros gallegas.