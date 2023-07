Feijóo reivindica su gestión social en la Xunta y Sánchez le dice que tuvo "poco éxito" en sus políticas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado su gestión al frente de la Xunta y, como ejemplo de ello, ha enarbolado la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años en Galicia, la primera comunidad en implantar la medida, una actuación que quiere impulsar para toda España "cofinanciado" el 50 por ciento a las comunidades.

En este bloque social, que ha ocupado la segunda media hora del debate, ha salido a colación la gestión de la Xunta la cual ha reivindicado Feijóo, mientras que el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, le ha apostillado que "con poco éxito".

Ello ha motivado con Feijóo ironizando con el "poco éxito de cuatro mayorías absolutas", a lo que Sánchez le contestó que eso "no le da ni quita" la razón. A ello, el dirigente socialista lo acompañó con el cierre de camas hospitalarias (más de 460, citó) y la "congelación" de médicos, mientras que Feijóo bromeó con que "no leyese las fichas que le hacen no sé dónde".