Lorenzo Amor (ATA) defenderá extender a los autónomos el subsidio por desempleo a mayores de 52 años

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha avanzado que Cepyme y ATA defenderán que la reforma del subsidio por desempleo incluya la extensión a mayores de 52 años a los autónomos.

En una entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press, Amor ha lamentado que este tema se haya llevado al Congreso "sin negociar" y que posteriormente haya sido "tumbado parlamentariamente". "Ahora se nos dice que se quiere negociar. Esto es un diálogo social de segundo plato", ha reprochado.

Cuestionado por la petición del PNV de que prevalezca el convenio autonómico, Lorenzo Amor ha opinado que es "una deslealtad al diálogo social". "Cuando se llega a un acuerdo, se llega para que perdure en el tiempo", ha manifestado, antes de recordar que el Ejecutivo "pactó con el PNV algo que ya había sido rechazado en la reforma laboral".

"El diálogo social no puede ser 'cuando me interese llego a un acuerdo y cuando no llego a un acuerdo por otro lado'. El mantener a veces un Gobierno lleva a traicionar acuerdos importantes para este país", ha censurado.

Sobre la aprobación este martes del salario mínimo interprofesional, el presidente de ATA ha reconocido que es "la decisión que ha tomado el Gobierno", pero que "tristemente" muchos autónomos y muchas pequeñas empresas "van a ver cómo tendrán que aplicar esa subida por decreto", mientras las administraciones "seguirán sin pagar a los autónomos y a las empresas que trabajan con ellos las actualizaciones que han tenido de más del 50% de los salarios".

"Es muy fácil decidir por decreto que los empresarios y los autónomos suban los salarios a los trabajadores, pero le cuesta mucho trabajo a la administración cuando actúa de empresa", ha expuesto.

Además, Lorenzo Amor ha dicho estar de acuerdo con que los sueldos más bajos suban. Ha señalado que este año cuando se les planteó la subida del SMI pusieron encima de la mesa "una subida del 3 o 4%", pero también que a los empresarios y autónomos con los ingresos más bajos "se vieran compensados con estos incrementos". "Es muy fácil decir que hay que subir el salario y la administración no está dispuesta a subir las prestaciones que las administraciones pagan a estos empresarios", ha aseverado.

En relación con la reducción de la jornada laboral, Lorenzo Amor ha recordado que en la negociación colectiva hace un año con los sindicatos "ya había una recomendación en la que se instaba a que en las mesas de negociación colectiva se trabajara por eso, teniendo en cuenta el cómputo de las horas trabajadas anuales".

Ha argumentado esta cuestión porque "no es lo mismo la reducción de jornada en determinados meses, en determinados territorios o en determinados sectores". "La negociación bipartita, con los sindicatos, está funcionando; cuando llegamos a uno tripartito vemos que la política está por encima de los intereses para la productividad y mejora de lo que es el tejido empresarial", ha relatado.

EMPLEO E INFLACIÓN

Por otra parte, el presidente de ATA ha señalado que ve "fatiga" en el mercado laboral, en el que había "un crecimiento que estaba en torno al 4%" y que termina "con un crecimiento del 2,6%".

Para Amor, hay "desconfianza" en el tejido empresarial cuando "se lanzan mensajes populistas". "A todo el mundo nos gusta trabar menos y ganar más, el problema está con que la productividad en nuestro país está como está; generamos inseguridad jurídica, aumentan los costes laborales, ser empresario, ser autónomo cada vez es más difícil y con esos mimbres es muy difícil crear empleo y mantenerlo", ha justificado.

Asimismo, ha augurado que la inflación "seguirá siendo alta", aunque espera que se modere. Con todo, ha afirmado que la inflación media este año estará en una cifra en torno al "2,5% y el 3%".

APOYO AL SECTOR PRIMARIO

En el marco de esta entrevista, Lorenzo Amor también ha mostrado su apoyo al sector primario y ha lamentado que los últimos acuerdos en el ámbito europeo "dañan al campo español" y las políticas laborales en España "también están castigando al campo".

En este sentido, ha apuntado que la subida del SMI "a uno de los sectores que más afecta es al campo". "Los propios agricultores piden que se desarrolle una modificación en las cotizaciones sociales para los contratos en el campo. Se ha mirado para otro lado y no se ha hecho nada", ha manifestado.

"Creo que Europa tiene que cambiar el chip, Mientras que en Asia se fabrica y en Estados Unidos se innova, aquí no se para de regular y eso es malo para la productividad y para muchos sectores", ha zanjado.