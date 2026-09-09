Losada destaca la "positiva evolución" de la seguridad en la provincia de Pontevedra, "una de las más seguras de España"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha destacado este miércoles la "positiva evolución" de la seguridad en la provincia tras la celebración de la Junta Provincial de Seguridad, donde se han analizado las estadísticas de delincuencia correspondientes al primer semestre de 2026.

Según ha destacado, Pontevedra se sitúa como "una de las provincias más seguras de España" y durante este periodo, el número de delitos "se mantuvo estable" con un aumento del 0,05% en el ámbito urbano (demarcación de la Policía Nacional) y descendió un 1,4% en el ámbito rural (demarcación de la Guardia Civil).

Losada ha indicado que la provincia se sitúa en la senda de cerrar el año por debajo de los 33.000 delitos anuales, no obstante, el subdelegado ha advertido sobre el impacto negativo que genera un grupo de delincuentes reincidentes, especialmente en delitos contra el patrimonio.

En el ámbito urbano, la Policía Nacional registró un incremento de cinco delitos en el conjunto de sus cuatro comisarías (de 8.825 a 8.829, un +0,05%) y realizó 1.621 detenciones, lo que supone un aumento del 2,5%. Por tipologías, destacan los descensos en delitos contra la libertad sexual (-20%), robos con violencia (-15%) y tráfico de drogas (-14%).

Por comisarías, los delitos disminuyeron en Marín (-8,9%) y en Vigo-Redondela (-1,54%), en cambio, la Comisaría de Pontevedra registró un aumento del 4,59% tras varios años de bajadas, mientras que la de Vilagarcía experimentó una subida del 7,9%.

Por su parte, la Guardia Civil contabilizó 88 delitos menos en la provincia (-1,24%) y llevó a cabo 1.789 detenciones o investigaciones (-12%) En el entorno rural también resaltó la caída de los delitos contra la libertad sexual (-41%).

CIBERDELINCUENCIA Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Respecto a la ciberdelincuencia, Losada se ha referido a un comportamiento desigual: descendió un 9,5% en las zonas urbanas, pero se incrementó un 9,3% en el territorio rural, lo que ha llevado a acordar un refuerzo de las campañas preventivas y la difusión de las alertas del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) .

En materia de violencia de género, el sistema VioGén contabiliza 2.077 casos activos en Pontevedra. Actualmente no hay mujeres en "riesgo extremo", mientras que 26 están en riesgo alto, 361 en riesgo medio y 1.680 en riesgo bajo.

Un total de 1.353 víctimas cuentan con orden de protección, 139 disponen de teléfono Atempro y 40 del dispositivo Cometa. El seguimiento activo de los casos se distribuye entre la Guardia Civil (1.090), la Policía Nacional (599), la Unidad Adscrita (111) y las policías locales adheridas (267).