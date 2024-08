Malvido formaliza su dimisión como concejal de Cangas(Pontevedra) y Eugenio González se perfila como nuevo edil del PSOE

VIGO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Iria Malvido ha formalizado este mediodía su renuncia al cargo de concejal en el Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra), tras dar positivo en una prueba de alcoholemia cuando iba al volante de su vehículo en la madrugada del pasado martes, y el secretario xeral de la agrupación socialista canguesa, Eugenio González, se perfila como nueva incorporación al grupo municipal del PSdeG.

Tras conocerse que Malvido, que ostentaba hasta ahora la tenencia de Alcaldía y las áreas de Obras, Servicios y Movilidad, dio positivo en una prueba de alcoholemia --con un resultado que superó el límite penal--, la propia edila hizo público un comunicado en el que pidió disculpas por su "terrible error" y anunció que pedía la baja temporal como militante del PSdeG-PSOE.

Asimismo, horas después confirmaba su intención de renunciar a su acta de concejal, después de que el BNG (que ostenta la alcaldía de Cangas) advirtiese de que Malvido no podría seguir formando parte del gobierno local y recordase que el pacto de gobierno se firmó con el PSOE y no con una concejal concreta. De hecho, el BNG instó a los socialistas a aclarar quién sería la persona que asumiría las competencias de Malvido y advirtió de que, si no lo hacían, se le retirarían esas competencias.

La medida no fue necesaria ya que, a última hora de este miércoles, fuentes socialistas y la propia Iria Malvido confirmaban que formalizaría su renuncia, y así lo ha hecho a mediodía de este jueves en el Ayuntamiento. La concejal realizó el trámite acompañada del secretario xeral local, Eugenio González, y de la concejal socialista, Sagrario Martínez.

En un comunicado emitido en las últimas horas por el PSdeG-PSOE, Iria Malvido informó de que asumía su responsabilidad "sin excusas de ningún tipo", tras cometer "un grave error" en su "vida privada", y que lo hacía por el "profundo afecto" que tiene hacia Cangas y hacia su partido.

A la espera de una reunión de la ejecutiva local del PSOE, que se celebrará a última hora de este jueves, varias fuentes apuntan a que el secretario xeral local, que ya fue concejal (de Deportes) en el anterior mandato municipal, entrará para volver a hacerse cargo de esa área; y que Sagrario Martínez, hasta ahora edila de Deportes, y que también fue concejal en el anterior gobierno, asumiría las áreas de Malvido.