En Marea cree que hace "falta más feminismo" y "más autogobierno" para superar la crisis

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto Davide Rodríguez (En Marea) ha asegurado que, para superar esta crisis sanitaria, es necesario "más autogobierno" y "más feminismo" y ha recordado que la mayoría de profesiones que están actuando como servicios esenciales en este momento están ocupadas por mujeres, y son "el puntual" en este momento. Además, ha lamentado la "cobardía" de no "cerrar" Galicia.

En su intervención ante la Diputación Permanente del Parlamento, también ha apelado al lema "sin cuidados, no hay vida", del 8M, y se ha referido a las más de 122.000 personas que viven solas en el rural, la mayoría mujeres, lo cual se convierte "en un factor que hace más duro el día a día de las personas mayores".

Davide Rodríguez ha reivindicado que el 70 por ciento de las trabajadoras del sistema sanitario son mujeres, "pero se sigue hablando de médicos"; el 89 por ciento de las personas que atienden en cajas de supermercado; y el 97 por ciento de las empleadas del hogar también lo son. "Es necesario reconocer el feminismo, a veces estigmatizado, hace falta más feminismo como resistencia a este virus", ha aseverado.

Davide Rodríguez también ha advertido al presidente de la Xunta de que el Gobierno gallego "no puede escudarse en la mala gestión de Madrid" y, aunque ha reproducido las palabras de que "no es el momento de atacarse", ha añadido que Feijóo "no puede escudarse una y otra vez en pedro Sánchez". "Necesitamos más autogobierno y responsabilidad", ha incidido el diputado de En Marea, que ha referido que "el desmantelamiento" de servicios en los últimos años "no es un problema de Madrid, sino de Galicia".

También ha lamentado la "cobardía política del PP" para "no cerrar Galicia" y se ha preguntado "donde están las medidas de la Xunta para blindar el estado de bienestar". Para el parlamentario, esta crisis "destapó lo mejor", la "capacidad de reacción del conjunto de profesionales", y lo "peor", que las "costuras mal rematadas se descosieron, especialmente en salud pública".