Marea Galeguista insta a Feijóo a "actuar ya" porque San Cibrao "no puede esperar a que pasen las elecciones"

Compromiso por Galicia lamenta que Yolanda Díaz "esté desaparecida" después de "mostrarse tan reivindicativa" antes de ser ministra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición Marea Galeguista a la Presidencia de la Xunta, Pancho Casal, ha instado al titular del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, a "actuar ya" para buscar una solución que garantice la continuidad de Alcoa en Cervo (Lugo), pues los 1.000 trabajadores que pueden verse afectados por el cierre de la planta de aluminio primario "no pueden esperar a que pasen las elecciones".

Así se ha pronunciado el también coportavoz de En Marea en la mañana de este martes en Cervo, donde ha mantenido una reunión con el comité de empresa de la factoría de Alcoa en San Cibrao acompañado por el secretario xeral de Compromiso por Galicia, Juan Carlos Piñeiro, y otros miembros de la candidatura.

"Hacemos un llamamiento a Feijóo para que actúe ya. No puede esperar a que pasen las elecciones. Si lo hace, y en la línea que nos puede parecer la salida a esta crisis, tendrá a la Marea Galeguista a su lado", ha señalado Casal, que advierte que el desenlace al despido colectivo planteado por la multinacional puede darse "en tres semanas".

Para la candidatura de coalición entre En Marea, CxG y Partido Galeguista, la solución para la planta de Alcoa en A Mariña luguesa pasa por la "intervención" desde las administraciones "en colaboración con otras empresas que necesitan el aluminio primario que aquí se produce y que no pueden depender de que venga de Arabia Saudía o China".

Pero también, según ha remarcado Pancho Casal, ha de aprobarse un estatuto electrointensivo para aportar "estabilidad" a las empresas, que quieren "saber lo que va a pasar de aquí a cinco años", algo que "sólo" puede darlo el estatuto "que lleva un año paralizado".

Asimismo, también ha señalado que, "después de once años en los que no hizo nada", Núñez Feijóo debe realizar para toda la comarca de A Mariña "un plan viable y serio, no los conejos de la chistera que saca cada cuatro años y que después no se concretan en nada".

Cuestionado sobre la incidencia de la situación de Alcoa en la campaña, Casal ha destacado que "es evidente" que se trata de un asunto que tendrá recorrido en la carrera al 12 de julio, pues de la factoría de Cervo "depende la vida de toda A Mariña", además del sector del aluminio de España "que no puede quedarse sin un proveedor imprescindible".

Así las cosas, ha insistido en que el EStado debe "intervenir" para garantizar la continuidad de una factoría con más de medio millar de empleados y con otros tantos trabajadores en empresas auxiliares.

CRÍTICAS A YOLANDA DÍAZ

También ha atendido a los medios a las puertas de la factoría mariñana el secretario xeral de Compromiso por Galicia, Juan Carlos Piñeiro, que ha echado en falta la "presencia" de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en apoyo a los empleados de Alcoa San Cibrao.

"Echamos en falta la presencia de la ministra de Trabajo, Yolanda díaz, que hace no tanto se mostró tan reivindicativa en la defensa de los derechos de los trabajadores y hoy está desaparecida", ha comentado Piñeiro.