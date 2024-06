Marta Villar, Raquel Fernández y Abel Tomé, ganadores de los Premios Xerais 2024

'Detective Ferruchi', 'I’m Obélix' y 'Milú e o edificio das persoas extraordinarias', ganadoras en esta edición

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras con los títulos 'Detective Ferrichi', 'I’m Obélix' y 'Milú e o edificio das persoas extraordinarias' han resultado ganadoras del XLI Premio Xerais de Novela, el XVI Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil y el XXXIX Premio Merlín de Literatura Infantil. Las autoras de los textos son Marta Villar, Raquel Fernández y Abel Tomé, respectivamente, y cada uno de los galardones tiene una dotación de 10.000 euros.

En un comunicado, Xerais ha informado de que el jurado de la XLI edición del Premio Xerais de Novela ha acordado declarar como ganadora la obra presentada bajo el lema 'Detective Ferruchi'. Tras abrir la plica, la autora resultó ser la periodista y escritora Marta Villar y el título de la novela será el mismo que el lema.

Xerais ha explicado que la decisión ha sido tomada por unanimidad y que la novela cuenta la historia de Sol Cortés, quien, tras muchos años fuera, regresa a Umeiro, su pueblo natal y monta una librería. Pocos días después, aparece brutalmente asesinado Xan Sequeiro, un veterinario insociable e introvertido pero a quien todos los vecinos admiraban por su sensibilidad con los animales.

El jurado ha estado compuesto por Celia Fernández (librera en Espazo lector Nobel Ourense), Lucía Madarro (entrenadora deportiva y bookstagrammer en @lumadoito), Asun González (graduada en Filología Hispánica), Sergio Álvarez (ex futbolista y actual consejero del Real Club Celta de Vigo), Pedro Iturburua (profesor jubilado de Lengua y Literatura) y Xosé Manuel Moo Pedrosa (secretario del jurado), en representación de Xerais, con voz pero sin voto.

Además, el jurado recomienda la publicación de la novela finalista que se presentó bajo el lema 'Nena da auga'.

Marta Villar (Malpica de Bergantiños, 1973) es periodista e integrante del consejo de redacción de la Revista Cultural Mallas da Area, de Bergantiños. En 2020 consiguió el Premio Tiflos de Xornalismo y resultó finalista del XLI Premio de Xornalismo Julio Camba Afundación. También fue finalista en los certámenes de microrrelatos de la Real Academia Galega y PuntoGal en las ediciones de 2021 y 2022, así como en el de Poesía Gloria Fuertes del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) de 2021. En 2023 publicó su primera novela 'Non temerás os coches amarelos', editada en Xerais. Con 'Os peidos máxicos de Sultán', se estrenó en el ámbito de la literatura infantil.

'I'M OBÉLIX', PREMIO JULES VERNE 2024

Por su parte, el jurado de la XVI edición del Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil ha declarado ganadora por unanimidad a la obra titulada 'I’m Obélix', que resultó ser de la autora Raquel Fernández Fernández.

El jurado ha estado compuesto por Pedro Rodríguez Villar (periodistay escritor), Ana Domínguez Rodríguez (bookstagrammer en @toxinhobooks), Antela Cid (actriz), Nanda Misa (costurera y cuentacuentos), Giovanna Davila González (maestra) y Ramón Domínguez Veiga (secretario del xurado), en representación de Xerais, con voz y sin voto. Al premio se han presentado 34 originales.

'I'm Obélix' cuenta como Isma, un niño de 13 años, afronta su primer año de instituto con un cambio significativo en su vida: un diagnóstico de TDAH. Lo que, en principio, parece algo positivo para la familia, ya que llega acompañado de respuestas y mismo de cierto alivio, se convierte en un drama en el ámbito escolar, en donde el protagonista se tendrán que enfrentar al desconocimiento y a la falta de sensibilidad del alumnado y de cierto sector del profesorado.

El jurado del XVI Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil también recomienda la publicación de las obras finalistas presentadas bajo los lemas 'Emily' y 'A irmá pequena'.

Raquel Fernández Fernández (Nigrán, 1972) ejerce en el sector de la restauración como propietaria de un restaurante en el Val Miñor. Escribe desde niña y es lectora voraz. Consiguió más de una quincena de premios literarios entre los que destacan el 1º Premio das Mulleres Progresistas de Vigo, (2017 y 2019), el Certamen Literario del Ayuntamiento de Ames (2020, en Poesía y en Narrativa) y el 1º Premio de relatos de igualdad del Ayuntamiento de Melide (2021) y el 2º Premio Manuel Orestes de Poesía (2021). Su primera novela publicada es 'Contas de buxo' (2024).

'MILÚ E O EDIFICIO DAS PERSOAS EXTRAORDINARIAS', PREMIO MERLÍN 2024

Por último, la obra ganadora del XXXIX Premio Merlín de Literatura Infantil es 'Milú e o edificio das persoas extraordinarias', escrita por Abel Tomé. El jurado también ha recomendado la publicación de la obra finalista presentada el lema 'Lenda e Noite'.

El jurtado, que realizó su veredicto por unanimidad, estaba formado por Alba Blanco Boga (librera de la Librería Seijas), Miguel García-Fernández (historiador y bookstagramer en @lectureo), Andrea García Martínez (escritora e ilustradora), Laura Romero (ilustradora y música. Actual presidenta de la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración), Victoria García (maestra y escritora) y Anaír Rodríguez (secretaria del jurado), en representación de Xerais, con voz y sin voto. Al premio se han presentado 34 obras.

Milú vive con su madre en la ciudad de Parisia, en el edificio Les Marginaux, donde todos los niños que lo habitan poseen un don que los hace extraordinarios. En la misma ciudad también hay un grupo de personas que cree que el país donde viven solo les pertenece a ellas y que los vecinos de Les Marginaux no forman parte por el simple hecho de nacer en otros lugares del mundo. Con la excusa de que el edificio está estartalado, las autoridades mandan un aviso de desalojo. Sin embargo, Milú y los otros niños tienen un plan para tratar de evitarlo.

Abel Tomé (Outes, 1984). Estudió periodismo. Con su primera novela 'A Noite do Corvo' (2018) es finalista en el premio Illa Nova de Narrativa, galardón que consigue al año siguiente con 'A Noite do Lobo' (2019). Hace unos meses resultó ganador del Premio de Novela Manuel García Barros por la tercera parte de esta trilogía 'A Noite do Oso'. Además, 'Liliam Strawberry e o paxaro da morte' (Xerais, 2023), fue su primera incursión en la literatura infantil, una obra con la que quedó finalista del Premio Merlín en 2022.

UN TOTAL DE 103 ORIGINALES

Este año se han presentado a los premios un total de 103 originales, uno de los datos de participación más altos de los últimos años.

Tras el proceso de edición de las tres obras, Xerais celebrará una fiesta de entrega de los premios en el mes de octubre, cuando los libros estén ya en las librerías. El acto tendrá lugar el sábado 26 de octubre en el Museo Mar de Vigo.